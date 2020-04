Ursula Bennardo Vs Antonio Zequila e Licia Nunez/”Strisciate come serpenti, vergogna”

Lo spettacolino andato in onda ieri sera durante la finale del Grande Fratello Vip 2020 non è piaciuto a nessuno. Perché usare Antonio Zequila e Licia Nunez per rovinare un momento dedicato alle emozioni mentre i finalisti dell’edizione andavano incontro al loro destino? Protagonisti di questo teatrino che tutti potevano davvero risparmiarsi sono stati Antonio Zequila e Licia Nunez ma Ursula Bennardo ha risposto a tono, via social, dopo averli sentiti inveire contro il suo Sossio Aruta. Antonio Zequila, in particolare, ha messo in mezzo Sossio portando a galla alcuni “reati” che sporcano la sua fedina penale o, almeno, potrebbero metterlo in cattiva luce rispetto alle accuse che lo stesso calciatore gli ha rivolto nella casa. In particolare, Zequila ha tirato fuori la famosa questione della squalifica per la lite in campo e poi anche la diatriba con l’ex moglie per via dei problemi dei mancati pagamenti con gli alimenti.

URSULA BENNARDO CONTRO LICIA NUNEZ E ANTONIO ZEQUILA SUI SOCIAL

Sossio Aruta ha cercato di difendersi dall’attacco di Zequila in un primo momento spiegando le sue ragioni ma l’ira stava per prendere il sopravvento soprattutto quando anche Licia Nunez ci ha messo il carico. A quel punto a prendere le difese di Sossio ci ha pensato la sua compagna Ursula Bennardo che sui social ha subito scritto: “Certo che l’invidia porta ad una cattiveria assurda!! Strisciate come i serpenti non sapendo più dove andare… vergognatevi di far parte di questo mondo “pubblico” siete degli esempi squallidi di una bassezza e di un’ignoranza vergognosa, strisciate altrove, noi siamo persone perbene, genuine e vere”. Inutile dire che l’ex dama di Uomini e donne non le ha mandate di certo a dire visto che ha taggato i due “colpevoli” di aver rovinato il tenero momento di gloria del suo compagno. Cosa risponderanno?



