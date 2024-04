Usa approva piano aiuti Ucraina da 60 mld/ Armi, difesa aerea e nuovi consiglieri. Russia: “così più morti”

LA CAMERA USA APPROVA IL NUOVO PACCHETTO DI AIUTI ALL’UCRAINA: IN COSTA CONSISTE, QUANTO È COSTATO

Era il gennaio 2024 e il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby aveva sentenziato: «stop aiuti all’Ucraina, i fondi sono finiti e l’assistenza si è interrotta». Cosa sia cambiato da allora rispetto all’ultimo piano di aiuti all’Ucraina approvato nelle scorse ore alla Camera Usa è presto che detto: si avvicina la scadenza elettorale delle Presidenziali e i dem di Biden puntano alla vittoria contro la Russia di Putin per opporsi alla “promessa” di Trump di far finire subito la guerra a Putin l’istante dopo essere eletto alla Casa Bianca. A tutto questo si aggiunge la più complicata vicenda in Medio Oriente che pone l’America e l’Occidente davanti a scelte non semplice su come e se intervenire direttamente.

SCENARIO UCRAINA/ "Bene gli aiuti Usa, ma Kiev non deve più porre condizioni alla pace"

Con queste premesse occorre dunque osservare il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera Usa dal valore complessivo i 60 miliardi di dollari in favore del Governo ed esercito dell’Ucraina: con maggioranza bipartisan, il disegno di legge sugli aiuti alla Ucraina (a cui segue anche il via libera agli aiuti a Israele contro Hamas e l’Iran e a Taiwan, per un valore complessivo di 95 miliardi) prevede un nuovo lotto di armi e munizioni di artiglieria (partendo da quelle da 155 mm, riporta Sky News), ma non solo: nel pacchetto sono infatti previsti anche i mezzi di difesa aerea richiesti da Zelensky con appello disperato nelle scorse settimane. Si tratta dei Patriot con i quali contrastare raid e droni in arrivo dalle zone militari della Russia: secondo quanto riporta a “Politico” il portavoce del Pentagono Usa, Pat Ryder, gli Stati Uniti valutano anche l’invio di nuovi consiglieri militari all’ambasciata Usa a Kiev per dimostrare il pieno appoggio anche strategico nella guerra contro Putin. «I consiglieri non avrebbero un ruolo di combattimento, ma piuttosto consiglierebbero e sosterrebbero il governo e l’esercito ucraino», spiega l’ANSA su fonte diretta del Pentagono.

DIARIO VENEZUELA/ Il "dietrofront" degli Usa e la domanda su chi comanda a Caracas

DAGLI AIUTI AI CONSIGLIERI: LE MOSSE USA PER LA GUERRA IN UCRAINA. IRA RUSSIA: “COSÌ PIÙ UCRAINI MORIRANNO”

«Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta»: così interviene il Presidente dell’Ucraina Zelensky dopo il via libera del pacchetto di aiuti Usa a Kiev. Gradito e positivo anche il commento che arriva dal Segretario NATO Jens Stoltenberg, il quale sottolinea come democrazia e libertà avranno sempre per l’Alleanza «un significato globale e non verranno mai meno finché l’America contribuirà a proteggerle». Per il leader della NATO, il pacchetto di aiuti Usa «impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite».

SPIE RUSSE IN GERMANIA E POLONIA/ "Come si muovono le pedine della guerra segreta di Putin"

El tutto contrapposto è come da copione il commento che arriva da Mosca per bocca del portavoce di Putin Dmitri Peskov: «Gli aiuti statunitensi di quasi 61 miliardi di dollari votati oggi dal Congresso americano uccideranno ancora più ucraini a causa del regime di Kiev». Al Cremlino non va giù l’accelerazione alla guerra voluta da Washington e denuncia come tale decisione di Biden «arricchirà ulteriormente gli Stati Uniti d’America e rovinerà ancora di più l’Ucraina, uccidendo ancora più ucraini a causa del regime di Kiev». Da ultimo, la Casa Bianca commenta soddisfatta il via libera al disegno di legge definendola addirittura la «risposta alla chiamata della storia»: per il Presidente Biden, questo pacchetto approvato «fornirà un sostegno fondamentale a Israele e Ucraina e aiuti umanitari disperatamente necessari a Gaza, in Sudan, ad Haiti e ad altri luoghi colpiti da conflitti e disastri naturali nel mondo». Il motivo, riporta il Presidente Usa, riguarda l’urgenza dei conflitti mondiali in corso, in particolare «con Israele che deve affrontare attacchi senza precedenti da parte dell’Iran e l’Ucraina sotto continui bombardamenti da parte della Russia».











© RIPRODUZIONE RISERVATA