Usa: “Bene la missione di Zuppi”/ L’ambasciatore all’Osce: “Bimbi rapiti tornino in Ucraina”

Applausi all’iniziativa della Santa Sede dagli Stati Uniti. La missione del cardinale Zuppi per assistere i bambini ucraini deportati dalla Russia è utile, ma è difficile darle un profilo più alto considerando le azioni di Mosca: queste le considerazioni dell’ambasciatore Mike Carpenter riportate da Repubblica.

Il diplomatico vicino a Biden ha definito l’Italia come “un alleato solido degli Usa nel contrastare l’aggressione russa”: “Ha lavorato per coordinare le sanzioni e partecipato al sostegno militare e umanitario dell’Ucraina. E’ un partner essenziale”. Capitolo a parte per la mediazione vaticana con Zuppi: “Siamo aperti a tutti gli sforzi per risolvere le circostanze tragiche e brutali provocate dalla guerra voluta da Mosca, incluso il tema orribile dei bambini separati dalle famiglie, portati a forza oltre il confine, e mandati nei campi di rieducazione dove la propaganda del regime li costringe al lavaggio del cervello per inculcare fedeltà alla Russia”.

SANTI ANNA E GIOACCHINO: SANTO DEL GIORNO OGGI 26 LUGLIO 2023/ Le frasi d'auguri più belle

L’analisi di Carpenter

Nel corso del suo ragionamento, Carpenter ha ribadito che ogni sforzo che si può intraprendere per mettere fine a questa pratica orribile e sistematica, riunendoli ai genitori, è apprezzato, ma non si va oltre questa apertura umanitaria. “L’Osce ha spinto molti nella comunità internazionale a dichiarare che alcuni atti della Russia in Ucraina ammontano a crimini contro l’umanità. Tipo i campi di deportazione, che sono come i gulag. Negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi barbarici contro Odessa. E’ un assalto all’identità del Paese, perché Mosca vuole spazzarlo via e sottoporlo al suo controllo”, le sue parole: “Usa la fame come arma, distruggendo tonnellate di grano ucraino e ritirandosi dall’accordo per distribuirlo. Molti saranno affamati per il comportamento della Russia, le cui esportazioni sono ai massimi livelli perché non esistono sanzioni a bloccarle”.

Papa Francesco a ragazzo trans "Dio ci ama come siamo"/ Alla ragazza bipolare "Guarda l'orizzonte, che è Dio"

LEGGI ANCHE:

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO OGGI 25 LUGLIO 2023/ “Siate testimoni di pace per tutti i cuori inquieti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA