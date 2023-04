Usa Cina, non solo armi e chip: scontro di valori/ “Tre principi per evitare guerra…”

Si è aperta una nuova fase nella rivalità tra Cina e Stati Uniti, molto più pericolosa. La riapertura della Cina e la ripresa dei contatti tra politici, diplomatici e uomini d’affari aveva lasciato sperare che le tensioni si sarebbero allentate, invece i rapporti sono diventati più aspri e ostili che mai, secondo quanto riportato dall’Economist. Nelle sale del governo cinese, gli esponenti del Partito Comunista denunciano la prepotenza americana e sono convinti che gli Usa vogliano colpirli a morte. I diplomatici occidentali parlano di un’atmosfera di intimidazione e paranoia. Sullo sfondo ci sono le preoccupazioni dei dirigenti delle multinazionali per l’impatto che potrebbe avere una frattura più profonda.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

L’America ha scelto una politica di contenimento, anche militare, infatti sta “rinfrescando” vecchie alleanze e ne sta creando di nuove, come dimostra il patto Aukus con Australia e Gran Bretagna. Sul fronte commerciale e tecnologico, l’obiettivo per gli Usa è di rallentare l’innovazione della Cina affinché l’Occidente possa mantenere la sua supremazia tecnologica. Per i leader cinesi questo vuol dire paralizzarla, inoltre sentono che Pechino sia accerchiata. Sono contrapposte due visioni del mondo diverse, quindi per l’Economist è ingenuo pensare che la sola diplomazia possa garantire la pace. Nulla fa pensare che le ostilità si attenueranno.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

USA VS CINA, TRE CONSIGLI PER EVITARE GUERRA

A tal proposito, il settimanale britannico suggerisce agli Usa di attenersi a tre principi. Il primo è quello di limitare il disaccoppiamento economico. Gli embarghi dovrebbero essere riservati ai settori sensibili o alle aree in cui la Cina ha una posizione di blocco perché è un fornitore monopolista. Ove possibile, le aziende che si trovano a cavallo tra i due fronti della guerra fredda, dovrebbero essere recintate, vendute o scorporate. Questo è il caso di TikTok. Il secondo principio è quello di ridurre le possibilità di guerra. L’Occidente ha ragione a cercare la deterrenza militare per fronteggiare la crescente minaccia cinese, ma il tentativo di dominare militarmente i punti nevralgici, come Taiwan, potrebbe innescare incidenti o scontri. Dunque, l’America dovrebbe puntare a scoraggiare un attacco cinese a Taiwan senza provocarlo. Per questo servirebbero saggezza e moderazione da parte dei politici. Il terzo e ultimo principio è resistere alla tentazione di ricorrere a tattiche che li rendano più simili al loro avversario autocratico. Gli Usa devono essere chiari sul fatto che il problema non è il popolo cinese, ma il governo e la minaccia alla pace e ai diritti umani che esso rappresenta. Una cosa appare chiare: la sfida del XXI secolo non riguarda solo armi e chip, ma anche una lotta di valori.

LEGGI ANCHE:

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA