Usa, fallisce progetto “città ideale” dei big della Silicon Valley/ “Area non edificabile, 800mln in fumo”

A Solano in California in una zona della Bay Area, compresa in 50 mila acri di terreno agricolo, dovrebbe sorgere una “città ideale“, considerata sostenibile ed autosufficiente in termini energetici e di costi, un posto per vivere “a misura d’uomo” con parchi, spazi a perti e frutteti. Un progetto finanziato da alcuni “big” miliardari ed imprenditori della Silicon Valley tramite la società Flannery Associates, che ha acquistato l’area per un totale di 800 milioni di dollari. Peccato però che, come viene evidenziato in un articolo del Corriere della Sera, la terra acquistata non permette di edificare e quindi, per il momento si tratta di soldi sprecati.

Più di 2mila italiani sono in carcere all'estero/ "La metà è in attesa di giudizio, ma nessuno li aiuta"

Anche perchè con le leggi in vigore nello stato è molto difficile acquisire permessi per costruire quando la destinazione d’uso è già stata assegnata come “agricola”. Il sogno degli investitori, partito nel 2017 da un’idea del 36enne Jan Sramek ex trader di Golman Sachs e poi appoggiato da altri partner, soprattutto ex banchieri e nomi importanti dell’industria big tech, potrebbe essere destinato a fallire, così come accaduto per altri progetti dello stesso tipo.

Usa, emergenza senzatetto nelle grandi città/ "600 mila persone vivono in strada"

La città ideale dei big della Silicon Valley, progetto fallito: terreno non edificabile e problemi strutturali

La fantasia di costruire una città sostenibile e a misura d’uomo, specialmente per quanto riguarda i costi che attualmente in California sono proibitivi per quanto riguarda il settore abitativo, è da alcuni anni diventato l’obiettivo principale di alcuni imprenditori della Silicon Valley, che unendosi in società hanno acquistato ettaro dopo ettaro un terreno di 50 mila acri nell’area di Solano. Il progetto però non è attuabile al momento, e non solo perchè la zona non è edificabile. Sussistono infatti altre gravi carenze strutturali e problemi legati alle infrastrutture che non sembrano essere risolvibili.

Lady Diana, com'è morta il 31 agosto 1997/ Incidente Parigi: misteri e rivelazioni

In primis c’è da risolvere il fenomeno della siccità estrema che porta anche all’alto rischio incendi. Poi occorrerebbe costruire una rete che si collega all’autostrada, già quotidianamente sovraffollata perchè a sole due corsie e percorsa da pendolari della zona. In conclusione, il capriccio dei miliardari di costruire una città ideale, sembrerebbe per ora destinato a restare solo un sogno concretamente irrealizzabile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA