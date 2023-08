USA & POLONIA/ Così l’intelligence di Varsavia ha ospitato le prigioni segrete della Cia

Durante la Guerra fredda, la Polonia ha ospitato l’unica struttura di addestramento all’intelligence conosciuta del Blocco Orientale per gli ufficiali operativi situati al di fuori dell’Unione Sovietica. La struttura di addestramento, altamente segreta, operava in un complesso pesantemente sorvegliato situato vicino al villaggio polacco settentrionale di Stare Kiejkuty nella contea di Gmina Szczytno, a circa 65 miglia dal confine polacco–sovietico. Oggi, 50 anni dopo la sua istituzione, la struttura continua a formare gli ufficiali operativi dei servizi di intelligence della Polonia post–comunista.

Durante la Seconda guerra mondiale, e nell’immediato dopoguerra, le autorità sovietiche addestrarono il personale dell’intelligence polacca a Kuybyshev (nel 1991 ribattezzata Samara) nella Russia sud–occidentale. Questa configurazione continuò in seguito all’istituzione della comunità di intelligence polacca controllata dai sovietici. Negli anni 60, la comunità di intelligence polacca era guidata dal ministero della Pubblica Sicurezza, indicato con le sue iniziali polacche, SB. Gli ufficiali operativi d’élite della SB, che facevano parte del suo Primo dipartimento, erano tutti addestrati in Unione Sovietica e in una struttura controllata dai sovietici a Varsavia.

Nel 1970 il presidente riformista polacco Edward Gierek mise in moto un piano per modernizzare i servizi di intelligence polacchi. L’obiettivo di Gierek era che l’intelligence polacca raggiungesse il livello dello sviluppo tecnologico, specialmente nel mondo digitale emergente. Voleva anche che le organizzazioni di spionaggio polacche fossero in grado di competere direttamente con le agenzie rivali nell’Europa occidentale. La rapida istituzione del centro di formazione del personale dell’intelligence vicino a Stare Kiejkuty è stato il fulcro delle riforme dell’intelligence di Gierek.

La costruzione è iniziata nel 1971 ed è stata per lo più completata in due anni. Nel 1973, la struttura di addestramento, pesantemente sorvegliata, che era stata mascherata da “resort di vacanza” nelle mappe ufficiali del governo, ha accolto i suoi primi studenti. Ad essi è stato insegnato come operare sotto copertura in Occidente e come reclutare fonti in Paesi come la Germania Ovest, la Francia e il Regno Unito. Sono stati istruiti sugli stili di vita dell’Europa occidentale e hanno avuto accesso a prodotti occidentali che erano assenti dalla vita polacca.

Oggi la struttura segreta è indicata come “il centro di formazione del personale”, o “JW 2669”, con “JW” che sta per “Jednostka Wojskowa”, o “Struttura di formazione”. Ha continuato a funzionare come struttura di formazione del personale anche dopo la grande riforma della comunità di intelligence polacca avvenuta nel 2002. La riforma ha portato alla formazione di due nuove agenzie, con missioni interne ed esterne definite, che continuano ad esistere oggi. Sono l’Internal Security Agency (Abw) e la Foreign Intelligence Agency (Aw).

È estremamente raro che JW 2669 venga menzionato nelle notizie. Una grande eccezione alla regola si è verificata tra il 2005 e il 2008, quando un certo numero di informatori dell’intelligence ha affermato che la struttura di addestramento aveva ospitato i cosiddetti “siti neri” gestiti dalla Central Intelligence Agency (Cia) degli Stati Uniti. Il termine “siti neri” si riferisce a una rete globale di prigioni segrete che sono state istituite dalla Cia e gestite congiuntamente con agenzie di intelligence alleate in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato queste strutture per detenere e interrogare i detenuti nemici durante la “guerra globale al terrorismo” guidata dagli Stati Uniti.

