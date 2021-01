Usa, video choc donna ferita a Capitol Hill/ Colpita al petto: è in gravi condizioni

Una donna è gravemente ferita in seguito ai colpi di pistola che sono stati esplosi all’interno del Campidoglio di Washington durante la rivolta dei manifestanti pro-Trump. Al momento non è chiaro se sia una sostenitrice del presidente uscente o un membro dello staff del Congresso. Quel che si sa è che è stata portata via in una barella, come si evince dalle immagini che stanno circolando sui social. Non sarebbe neppure l’unica persona ferita. Secondo la Cnn, infatti, diversi agenti sono rimasti feriti nelle proteste e almeno uno di loro sarebbe stato portato in ospedale. Nello specifico, sui social è stato diffuso un video, forse proprio dagli stessi sostenitori di Trump, in cui una donna viene ferita, ma non si capisce chi abbia esploso il proiettile. Le immagini, oltre che scioccanti, sono piuttosto confuse. Di sicuro i manifestanti erano armati, infatti finora si parla di 13 arresti per le proteste e di cinque armi già recuperate.

USA, VIDEO CHOC: DONNA FERITA, COLPITA AL PETTO

La donna ferita sarebbe stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco al petto. Il particolare è stato diffuso inizialmente dalla Cnn, che ha citato due fonti che sono a conoscenza di questo episodio. Il fatto si è verificato dopo che il presidente uscente Usa Donald Trump ha ordinato il dispiegamento della Guardia nazionale al Congresso. Il bilancio, quindi, è di un ferito grave tra le forze speciali, un altro tra i civili, la donna le cui immagini stanno scioccando tutto il mondo. Impressionanti in particolare sono quelli del trasporto in ambulanza: la donna è ricoperta di sangue sull’ambulanza. Altrettanto sconcertanti sono quelli in cui viene colpita dal colpo di pistola. La si vede cadere a terra e subito dopo essere soccorsa in momenti a dir poco concitati, come si evince anche dalla qualità delle immagini realizzate. L’auspicio è che le condizioni dei feriti migliorino e che questa triste pagina della storia americana possa chiudersi quanto prima.





