USA VS CINA/ Quel gasdotto birmano che può mettere in trappola Pechino

L’incontro tra Usa e Cina ad Anchorage, in Alaska, era previsto che non fosse una festa di gala, ma è andato chiaramente peggio del previsto. Le tensioni bilaterali, tra l’altro, potrebbero probabilmente avere ricadute anche in Myanmar, dove i due paesi hanno posizioni molto distanti. La Cina si sta adoperando per una mediazione, non prendendo comunque le distanze dai militari golpisti. Gli Usa sono dalla parte dei dimostranti per la democrazia e chiedono la cacciata dei militari al potere.

“Partiamo innanzitutto dal vertice di Anchorage – osserva Francesco Sisci, sinologo e giornalista, già editorialista di Asia Times –. Personalmente mi aspettavo una posizione dura degli Stati Uniti, ma questa è stata al di là delle mie previsioni. Credo che gli Usa abbiano voluto dire alla Cina, chiaramente e formalmente, tutto quello che non gli va e che non stanno cercando un accordo commerciale o di sicurezza di corto respiro. L’America ha obiezioni sulla Cina per la sua mancanza di democrazia, per la repressione a Hong Kong o in Xinjiang, per le pretese territoriali e anche per la coercizione contro paesi alleati degli Usa. La Cina è rimasta sconvolta dalla serie di accuse che non hanno soluzioni facili o di breve periodo. Gli alleati erano preoccupati che gli Usa volessero un accordo bilaterale con la Cina che li marginalizzasse. In questo l’America ha voluto tranquillizzarli: gli Usa vogliono cambiare la Cina per come è e in questo chiedono agli alleati di prendere posizione chiaramente. La reazione piccata della Cina ha nei fatti dato ragione all’America: Pechino vive in un suo mondo e pensa che la sua ira sia naturalmente compresa da tutti. Gli Usa hanno risposto: avevamo fissato delle regole, i capi delegazione avrebbero parlato per due minuti, così abbiamo fatto noi, la Cina invece ha parlato per 20 minuti. Come a dire: la Cina è inaffidabile, non rispetta le regole e mantiene nemmeno i suoi stessi impegni. Da qui ci sono poche strade percorribili. Questo può avere conseguenze su Myanmar, che potrebbe progressivamente diventare il primo terreno di uno scontro per proxy delle due potenze”.