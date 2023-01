Usain Bolt truffato/ Spariti 12 milioni di euro dal conto dell’ex atleta jamaicano

USAIN BOLT TRUFFATO, OLTRE 12 MILIONI SPARITI

La storia di Usain Bolt truffato è diventato ben presto caso nazionale. La leggenda vivente dell’atletica è stato vittima all’inizio di quest’anno di una grossa perdita di fondi, senza alcuna giustificazione, su uno dei suoi conti in banca. Le anomalie di cui parlava qualche giorno fa l’agente del jamaicano si riferivano al saldo che ammontava a circa 12mila dollari, ben 12.7 milioni in meno di quelli previsti. Soldi spariti nel nulla. La Stocks and Securities Limited è stato il fondo dove in quasi un decennio Bolt aveva affidato una buona parte dei suoi introiti tra successi sportivi, attività imprenditoriali e sponsor.

Usain Bolt non è l’unico ad essere rimasto al verde, ma con lui tanti altri clienti in tutta la Jamaica. L’ex atleta ha messo una deadline di 10 giorni per restituire tutti i soldi. Lesta la risposta della Stocks & Securities Limited: “Comprendiamo che i clienti sono ansiosi di ricevere maggiori informazioni e vi assicuriamo che stiamo monitorando attentamente la questione durante tutti i passaggi richiesti e avviseremo i nostri clienti della risoluzione non appena tali informazioni saranno disponibili”. Inoltre, la società ha confermato di aver scoperto una frode datata inizio gennaio, probabilmente la causa di tutti questi problemi.

USAIN BOLT TRUFFATO, ERANO I SOLDI DELLA PENSIONE

La vicenda di Usain Bolt truffato ha smosso come detto l’intero Paese con il ministro delle finanze jamaicane intervenuto in merito: “Si è tentati di dubitare delle nostre istituzioni finanziarie, ma vorrei chiedere di non dipingere un’intera industria laboriosa con il pennello di pochi individui molto disonesti“. Dichiarazioni dure e pesanti anche di uno degli avvocati di Usain Bolt all’Associated Press: “Il conto faceva parte della pensione di Bolt e dei risparmi a vita. Se questo è corretto, e speriamo che non lo sia, allora è stato commesso un grave atto di furto fraudolento o una combinazione di entrambi contro il nostro cliente”

Una spiacevole storia che come detto non riguarda solo Usain Bolt, ma grazie all’immensa popolarità della stella dello sport e all’inestimabile importanza per tutto il Paese potrebbe subire nei prossimi giorni un’accelerata con la Stocks and Securities Limited che si sta giocando, giorno dopo giorno, tutta la sua credibilità a riguardo. A dimostrarlo le tantissime recensioni negative verso la banca jamaicana da parte di persone di tutto il mondo che sconsigliano di investirci, come ovvio e naturale che sia, oltre a richiedere a gran voce i soldi di Usain Bolt.











