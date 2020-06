Ustica, 40 anni fa la strage/ Mattarella: “La ricerca della verità è fondamentale”

Oggi ricorre il 40esimo anniversario della strage di Ustica. Era il 27 giugno del 1980 quando il DC-9 IH870 della compagnia aerea Itavia, scomparve dai radar alle ore 20:59, mentre stava sorvolando i cieli fra Ponza e appunto Ustica, piccola isola siciliana. Una strage che causò la morte dei 77 passeggeri e dei 4 membri dell’equipaggio a bordo, nessun sopravvissuto. Una strage che a quattro decadi di distanza non è ancora stata chiarita fino in fondo, anche se la teoria più diffusa è che il velivolo fu abbattuto per errore, in un periodo in cui gli attentati terroristici erano all’ordine del giorno. Chiede domande e precisazioni il capo dello stato Sergio Mattarella, che oggi ha ricordato così quei tragici eventi: “La strage avvenuta nel cielo di Ustica la sera del 27 giugno 1980 è impressa nella memoria della Repubblica con caratteri che non si potranno cancellare. Nella ricorrenza dei quarant’anni, sentiamo ancora più forte il legame di solidarietà con i familiari delle ottantuno vittime e ci uniamo nel ricordo di chi allora perse la vita, con una ferita profonda nella nostra comunità nazionale”.

USTICA, STRAGE 40 ANNI FA, MATTARELLA: “UN QUADRO NON ANCORA RICOMPOSTO”

Il presidente sottolinea come “Il quadro delle responsabilità e le circostanze che provocarono l’immane tragedia tuttora non risulta ancora ricomposto in modo pieno e unitario”, anche se molta strada è stata percorsa dopo che “reticenze e opacità erano state frapposte al bisogno di verità”, possibile anche grazie “alla determinazione e alla passione civile delle famiglie delle vittime e di quanti le hanno sostenute nelle istituzioni e nella società”. Ma ancora oggi, a 40 anni da quella tragedia, non deve “Cessare l’impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica. Trovare risposte risolutive, giungere a una loro ricostruzione piena e univoca richiede l’impegno delle istituzioni e l’aperta collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo comuni valori. Il dovere della ricerca della verità è fondamentale per la Repubblica”. Proprio in questi minuti prende il via la commemorazione a Bologna, con il consueto incontro a Palazzo d’Accursio, a cui prenderanno parte, fra gli altri, anche il presidente della Camera, Fico, e Bonaccini, numero uno dell’Emilia Romagna.



