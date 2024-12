Siete ancora indecisi sulle possibili mete per le vostre vacanze di Natale 2024? Niente paura perché – fortunatamente – non è mai troppo tardi per improvvisare e godersi un piccolo (o magari anche lungo, dipende quanti giorni di ferie avete ancora da riscattare) viaggetto in compagnia di chi vi fa stare bene per immergervi nel pienissimo clima natalizio oppure – se foste già stanchi del freddo e della neve – il caldo di un sole che tornerà a riscaldare le nostre città solamente tra qualche mese: le opzioni per le vacanze di Natale 2024 – insomma – sono veramente tantissime e adatte a qualsiasi gusto o esigenza e noi qui ve ne suggeriremo un paio alle quali potreste non aver ancora pensato!

Partendo (quasi naturalmente) dalla nostra splendida e variegata penisola, spingendovi nell’estremo Nord o nel profondo Sud sarete in grado di trovare facilmente la vostra meta prediletta per le vacanze di Natale 2024: da un lato le montagne innevate valdostane o quelle trentine pienissime di mete sciistiche su cui concedervi una bella cioccolata calda, una sciata o anche una ciaspolata nei bianchi boschi; mentre dall’altro sulle coste pugliesi, calabresi o siciliane il sole non mancherà certamente, perfettamente inserito in città che – comunque – saranno addobbate per le feste natalizie!

Sempre in Italia – fermo restando che dovrete ovviamente fare i conti con una marea di turisti italiani ed esteri – potreste concedervi delle originali vacanze di Natale 2024 in una delle tante e meravigliose città d’arte, con Firenze in cima all’elenco seguita da una Roma che è entrate pienamente nel clima del Giubileo che ci accompagnerà per tutto il 2025; ma senza dimenticare anche città come Torino o Milano che vi permetteranno (con qualche ora di macchina) di raggiungere anche delle mete sciistiche frequentatissime come Bardonecchia o i Piani di Bobbio.

I consigli per le vacanze di Natale 2024 all’estero: dall’Europa al remoto Nord islandese, dove andare

Se – invece – per le vostre vacanze di Natale 2024 avrete a disposizione un po’ più di tempo allora il consiglio certamente migliore è quello di spingervi leggermente più distanti addentrandovi nelle tante città europee o in qualche distante meta in cui vivere una pausa da sogno: partendo dal vecchio continente in questo periodo dell’anno Parigi e Londra si tingono dei colori del Natale con luminarie, addobbi, decorazioni e alberi di ogni altezza a decorare ogni angolo cittadino.

D’altra parte, le vacanze di Natale 2024 potreste anche decidere di trascorrerle – specie se foste accompagnati da bambini non troppo piccoli – nel famosissimo Villaggio di Babbo Natale in Lapponia, spingendovi poi verso le capitali norvegesi, svedesi o finlandesi in una sorta di ‘road trip’ nell’estremo Nord del continente; così come vi ricordiamo anche che in Islanda in questo periodo dell’anno potete osservare lo spettacolo unico delle aurore boreali che tingono – quasi come decorazioni natalizie – i cieli delle remote località islandesi; ma un ultimissimo riferimento per le vostre vacanze di Natale 2024 non può che andare alla sempre bellissima (soprattutto con il freddo e i colori natalizi) New York.