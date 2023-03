“Vaccini a mRNA sono più efficaci”/ Esperti: “Saranno usati anche contro l’influenza”

Vaccini, sempre più studi dimostrano che quelli basati su mRNA sarebbero più efficaci per il sistema immunitario. Le case farmaceutiche stanno investendo in questo tipo di tecnologia e presto sarà possibile testare anche il richiamo annuale per l’influenza basato sul codice genetico della variante stagionale. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme malattie respiratorie legate a gravi conseguenze del virus influenzale.

Più di 5 milioni di persone si ammalano ogni anno, con picchi durante la stagione autunnale nell’emisfero nord che portano a decessi che vanno dai 250.000 ai 650.000 pazienti, che sviluppano danni polmonari irreversibili. Da qui la necessità di avanzare nella ricerca per immettere in commercio e testare un nuovo vaccino influenzale, che, come quello per il Covid, sarà basato su metodo a mRNA. In un articolo del quotidiano Jerusalem Post vengono riportati i dati del Centro nazionale prevenzione malattie infettive degli Stati Uniti, che mostrano come l’efficacia del richiamo sia tra il 10 e il 60%, ma molte persone rinunciano a farselo somministrare perché non credono nei risultati.

Vaccino antinfluenzale a mRNA, partita la sperimentazione Pfizer

Annaliesa Anderson, a capo del dipartimento di sviluppo scientifico della Pfizer, intervistata dal Jerusalem Post, conferma lo scetticismo dei pazienti nei confronti dei vaccini in generale: “Le persone pensano ‘perchè dovrei vaccinarmi?’ Tanto non funzionerà’“. C’è molta disinformazione, perché in realtà i vaccini funzionano. Specialmente quelli per i virus influenzali che sono stati sviluppati e perfezionati già a partire dal 1945. Attualmente possiamo trovare tre diverse tipologie di vaccino antinfluenzale sempre basati sul contenere il virus stesso, ma differenziati. Il primo viene iniettato nelle uova e poi disattivato, nel secondo viene fatto riprodurre in cellule di mammiferi. Il terzo, invece, viene prodotto da cellule di insetti.

Quello a mRNA ha un metodo completamente innovativo perché utilizza il codice genetico del virus per stimolare l’organismo a produrre più anticorpi. Quello per l’influenza è già stato prodotto da Pfizer e si trova alla fase 3 di sperimentazione, che coinvolge 36.200 partecipanti. Sebbene fino ad ora il 70% dei test abbia mostrato che i pazienti hanno rilevato alcuni lievi effetti avversi subito dopo l’iniezione, come dolore al braccio, rispetto al vaccino tradizionale, la ricercatrice afferma che presto verranno pubblicati i risultati dello studio che confermeranno la maggiore efficacia di questa tecnologia.











