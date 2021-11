Vaccini, boom prenotazioni tra 5-11 anni/ In Usa quasi un milione di somministrazioni

È un vero e proprio boom di prenotazioni e somministrazioni di vaccino anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni quello che stanno vivendo gli Stati Uniti, con l’entusiasmo dei più piccoli che corrono a ricevere la prima dose del siero per vivere più tranquilli la quotidianità scolastica. Come riferito dal sito NPR entro la fine della giornata di mercoledì sono state somministrate oltre 900mila dosi dall’inizio della campagna ai più piccoli, veri numeri da record che non possono che lasciare soddisfatta la Casa Bianca dopo l’ok della FDA all’apertura della vaccinazione a questa fascia d’età.

Come sottolineato dal sito NPR le prenotazioni vanno ben oltre il milione, con i numeri ad oggi in mano dei mass media che si riferiscono agli appuntamenti programmati nelle farmacie escludendo invece quelli presi da pediatri e ospedali. In pochi giorni dall’avvio della campagna i numeri sono dunque entusiasmanti, col 3% della giovane popolazione già immunizzata contro il Covid-19 col vaccino Pfizer. Dalla Casa Bianca vige il silenzio più assoluto e l’intenzione a non cantare vittoria, con i numeri che potrebbero raggiungere un plateau di esitazione come è successo con altri gruppi di età.

Vaccini, boom prenotazioni tra 5-11 anni: le iniziative in America

Per raggiungere rapidamente la nuova popolazione per la campagna vaccinale gli americani le hanno pensate tutte. Dall’apertura della vaccinazione ai bambini dai 5 gli 11 anni varie città si sono mosse con eventi di richiamo: il Minnesota ha istituito 1.100 siti di vaccinazione, incluso uno al Mall of America, in cui possono essere vaccinati 1.500 bambini al giorno; gli ospedali pediatrici hanno organizzato eventi per famiglie con animali domestici, peluche e adulti in costume.

Un recente sondaggio della Kaiser Family Foundation ha rilevato che il 27% dei genitori ha pianificato di correre subito e far vaccinare i propri bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Ma alcuni genitori si sono anche lamentati di avere avuto difficoltà a trovare appuntamenti per la vaccinazione dei piccoli. Intanto durante il fine settimana i social media sono stati inondati di immagini di bambini con mascherina e con indosso cerotti dai colori vivaci che documentavano l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19.

