Vaccino anti-cancro di Moderna/ Riduzione del 44% del rischio di recidiva di tumore

Vaccino anti-cancro a base di mRna

Il nuovo “vaccino” contro il cancro messo a punto da Moderna potrebbe rivoluzionare il mondo scientifico. Partiamo dalle basi: la tecnologia sulla quale si basa è quella dell’Rna messaggero. È la stessa utilizzata per i vaccini anti-Covid che i ricercatori hanno messo a punto nel corso della pandemia, per metterli in commercio a fine 2020. Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna, si è detto “entusiasta”, come tutto il suo team, a Che Tempo Che fa, “perché per la prima volta questo “vaccino di fatto” è stato promettente e stiamo esplorando una serie di tipologie di cancri con la stessa tecnologia”,

Tumore al pancreas, malattia Gianluca Vialli/ Sintomi, cure e tasso di mortalità