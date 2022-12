Moderna, vaccino anti-cancro. Kyle Holen: “Risultati promettenti”/ “Riduce mortalità”

Kyle Holen: “Risultati entusiasmanti per il vaccino contro il cancro”

Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna, spiega come funzionerà il vaccino a mRna contro il cancro a Che Tempo Che fa: “Siamo tutti entusiasti perché è la prima volta che questo vaccino è promettente per i pazienti oncologi. Stiamo esplorando una serie di altri campi con la tecnologia. Questo vaccino una volta usato in combinazione con un altro trattamento immunitario, può ridurre il rischio di recidive o di morte. Lo abbiamo migliorato del 44%, la cosa ci entusiasma tantissimo”.

Il vaccino contro il cancro dovrebbe essere utilizzato per differenti tumori. Holen prosegue: “La tecnologia potrà essere utilizzata per diverse tipologie di cancro. Lo stiamo sperimentando per il polmone, il colon retto, cancro al seno. È assolutamente promettente e ci saranno ulteriori possibilità in futuro”. Riguardo le tempistiche della scoperta, l’esperto spiega: “Speriamo di poter avere questa tecnologia il prima possibile. Dipende dai nostri colloqui con le autorità europee e non solo. Presenteremo loro i nostri dati e speriamo che capiscano quanto siano promettenti e ci diano l’autorizzazione”.

Vaccino contro il cancro, Kyle Holen: “Per quanto riguarda i costi…”

Ospite di Che Tempo Che fa in collegamento con Fabio Fazio, Kyle Holen spiega: “Lo studio che abbiamo effettuato è stato fatto su pazienti con tumori al terzo stadio. Pensiamo che ci sia un’efficacia anche negli stadi prima del terzo. Con questi farmaci noi speriamo di poter somministrare questo vaccino a coloro che hanno un rischio altissimo di recidiva e dunque impedire la recidiva del cancro. Diamo loro la possibilità di guarire”. Roberto Burioni, presente in studio, afferma: “Siamo alle soglie di qualcosa di nuovo. Penso sia difficile in questo momento coglierne le possibilità e il tempo ci dirà quanto è importante”.

“Noi siamo preparando una pubblicazione e la presenteremo alle redazioni scientifiche, in modo tale che siano pubblici i risultati in un paio di mesi”, prosegue l’Head of Delevopment, Oncology and Therapeutics di Moderna. Interrogato da Fabio Fazio sul costo del vaccino, Holen spiega: “Questo non lo so. Si tratta di una domanda che altri saranno in gradi di spiegare. Io sono responsabile scientifico, ci occuperemo che sia efficace e sicuro ma non ho idea di quanto costi”. Burioni, ripartendo proprio dalla riflessione di Fazio, sottolinea: “Io penso che dobbiamo essere ottimisti sui tempi e sui costi”.











