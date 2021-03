Vaccino anti covid Moderna a bimbi 6 mesi-12 anni/ Sperimentazione al via negli Usa

In Europa ci si è un po’ impantanati sulla questione AstraZeneca, in attesa che l’Ema faccia chiarezza, mentre in altre parti del mondo si testa il vaccino anti-covid sui minori, precisamente sui bambini di età compresi fra i 6 mesi e i 12 anni. Come riferisce IlFattoQuotidiano.it, l’azienda Usa Moderna, è infatti giunta alla fase 2 e 3 dei test sui più piccoli circa il suo vaccino. Del resto la variante inglese circolante con forza negli ultimi mesi, ha evidenziato come la stessa sia in grado di infettare anche i più piccoli, cosa che invece accadeva con minor frequenza con il ceppo originario.

Inoltre, come molti esperti sostengono, non si raggiungerà mai una vera e propria immunità di gregge se anche i bambini non saranno vaccinati. Grazie ad uno studio condotto insieme al National Institutes of Health e il dipartimento della Difesa statunitensi, sono stati arruolati 6.750 bambini fra gli Stati Uniti e il Canada, a cui verranno somministrate due dosi di vaccino a distanza l’una 28 giorni dall’altra.

VACCINI ANTI COVID AI BIMBI: SI CERCA IL GIUSTO DOSAGGIO

“Siamo incoraggiati dai risultati dei test di fase 3 sugli adulti – le parole di Stéphane Bancel, chief executive officer of Moderna – e questo studio pediatrico ci aiuterà a capire sicurezza e immunogenicità del vaccino nei più giovani”. La prima parte dei test prevede che a metà dei soggetti venga dato un placebo, mentre all’altra metà vengano somministrate diversi dosi: a quelli di età compresa fra i due e i 12 anni, verranno inoculati 50/100 microgrammi di siero, mentre quelli più piccoli, fra i sei mesi e i due anni, 25/50 o 100 microgrammi. Si cercherà così di individuare la dose ottimale utilizzata nella seconda fase del test, e in seguito al vaccino tutti i partecipanti alla sperimentazione verranno seguiti per un anno dopo la seconda dose. “Siamo lieti – ha aggiunto la Banceli – di iniziare questo studio di fase 2/3 di mRNA-1273 in bambini sani negli Stati Uniti e in Canada e ringraziamo il Niaid e la Barda (Biomedical advanced research and development authority) per la loro collaborazione”. Anthony Fauci, membro della task force anti covid della Casa Bianca, aveva spiegato negli scorsi giorni che la somministrazione del vaccino ai minori dovrebbe partire da settembre negli Stati Uniti.

