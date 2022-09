Vaccino contro cancro con la stessa tecnica di quello anti-Covid/ L’idea di Moderna

Moderna potrebbe sviluppare un vaccino contro il cancro che si basi sulla stessa tecnica di quello anti-Covid. Ad annunciarlo è stato Stéphane Bancel, proprio l’amministratore delegato della casa farmaceutica Moderna. Intervenuto nel corso dell’evento Future of Health del Wall Street Journal, ha parlato di come la causa farmaceutica abbia intenzione di muoversi per studiare ed eventualmente sviluppare un vaccino che vada a colpire il cancro.

L’amministratore delegato ha annunciato che le stesse tecniche usate per creare il vaccino anti Covid potranno essere usate anche per sviluppare una sostanza che possa colpire i tumori. Questo dovrebbe avvenire non nell’immediato. Bancel infatti ha parlato di un futuro molto prossimo nel quale si potrà creare un vaccino contro il cancro proprio partendo dalla stessa tecnica usata per quello contro il Covid.

Bancel: “Così funzionerà il vaccino contro il cancro”

Il Ceo di Moderna ha spiegato che la tecnica mRNA che è stata usata per sviluppare i vaccini contro il Covid, ha insegnato al sistema immunitario a reagire ad una cellula estranea. La stessa cosa può accadere con il cancro: “Se hai una malattia da cancro è perché il tuo sistema immunitario non ha visto quella cellula cancerosa”, ha spiegando Bancel. Il vaccino dunque avrà come scopo quello di “insegnare” ad un linfocita T a riconoscere la mutazione che non vedeva nel paziente prima di tale vaccino.

L'amministratore delegato Bancel ha annunciato inoltre che presenterà nel quarto trimestre i risultati ottenuti dal lavoro condotto con l'immunoterapia Keytruda sviluppata da Merck. Nel 2024, inoltre, ha spiegato che potrebbe esserci un solo vaccino che vada a proteggere il sistema immunitario dal Covid e dall'influenza congiuntamente.











