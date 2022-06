“Vaccino Covid per bimbi under 5 entro fine mese”/ USA, in arrivo 10 milioni di dosi

Il vaccino anti-Covid per i bambini under 5 sarà disponibile entro la fine del mese di giugno 2022 negli Stati Uniti d’America. La notizia è stata resa ufficiale nella giornata odierna da parte della Casa Bianca, che ha tenuto a precisare che la campagna vaccinale per i più piccoli prevede l’arrivo pressoché immediato di 10 milioni di dosi pediatriche di preparato, che dovranno essere distribuite a migliaia di siti in tutta la nazione, con una particolare priorità riconosciuta ai pediatri e ai medici di famiglia, in quanto è logico pensare che saranno loro i primi interlocutori ai quali i genitori e i nuclei familiari a stelle e strisce si rivolgeranno per richiedere l’inoculazione del vaccino ai loro figli under 5.

“Sappiamo che ci sono molti genitori che stanno aspettando con ansia la possibilità di vaccinare i propri figli più piccoli – ha spiegato un funzionario dell’amministrazione guidata dal presidente Joe Biden – e posso dire che ogni giorno siamo concentrati per fare in modo di rendere il vaccino più accessibile ad un numero sempre maggiore di famiglie”.

VACCINO ANTI-COVID PER BAMBINI UNDER 5 NEGLI STATI UNITI D’AMERICA: QUALE SARÀ LA RISPOSTA DEI GENITORI?

Oltre che ai pediatri, il vaccino per bambini under 5 negli Stati Uniti d’America sarà distribuito ai centri sanitari locali, alle cliniche sanitarie rurali, agli ospedali pediatrici e alle farmacie. Inoltre l’amministrazione intende “avviare una campagna di informazione per le famiglie, nel tentativo di superare dubbi e resistenze all’immunizzazione dei più piccoli”.

Un vero e proprio scoglio, quello dei tentennamenti circa le vaccinazioni nei confronti dei più piccoli non soltanto nel nostro Paese, ma anche dall’altra parte dell’Atlantico. Infatti, stando ai dati raccolti dai Centers for Disease Control and Prevention, solo il 30% dei bambini americani tra i 5 e gli 11 anni è stato vaccinato contro il Covid.

