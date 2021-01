Vaccino ReiThera “Pronto entro l’estate”/ Folgori: “Costerà 5-10 euro a fiala”

Nel giro di pochi mesi anche l’Italia avrà il suo vaccino. Stiamo parlando precisamente del GRAd-COV2, il farmaco sviluppato dall’azienda ReiThera in collaborazione con l’istituto Spallanzani di Roma, e finanziato dalla Regione Lazio nonché dal ministero dell’università e ricerca. Oggi la numero uno dell’azienda romana, Antonella Folgori, ha spiegato che il vaccino sta continuando il sui percorso di test, e l’ultima fase dovrebbe concludersi entro la prossima estate, data in cui verrà poi chiesta l’autorizzazione all’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco.

“Contiamo di avviare la fase 2 nel mese di febbraio – le parole della Folgori rilasciate quest’oggi ai microfoni del quotidiano La Stampa – e, se tutto va bene, la fase 3 in primavera. L’obiettivo è quello di concludere la sperimentazione entro l’estate, per poi presentare la richiesta di autorizzazione alle agenzie regolatorie”. La numero uno di ReiThera ha poi aggiunto: “Siamo in attesa di capire i contorni della partecipazione statale, ma il discorso è avviato; di certo ci servono le risorse pubbliche per portare avanti, in parallelo, la sperimentazione e la produzione”.

VACCINO REITHERA PRONTO ENTRO L’ESTATE: “CREATO IN TEMPI RECORD”

Antonella Folgori non si sbilancia sulla fornitura del GRAd-COV2 mentre in merito al prezzo di vendita ha fatto sapere che ogni fiala costerà “fra i 5 e i 10 euro”. La numero uno di ReiThera era stata intervistata anche ieri dal quotidiano Repubblica e in quell’occasione aveva spiegato: “Questo vaccino è stato creato a tempo di record: in agosto è iniziato il primo studio clinico con un centinaio di volontari e nei giorni scorsi sono stati comunicati i dati preliminari sulla Fase 1 negli adulti fino a 55 anni di età. Le informazioni raccolte sono incoraggianti e in linea con gli altri vaccini, adesso si tratta di raccogliere i dati sulla coorte degli anziani e iniziare al più presto la Fase 2/3 in cui si dovrà allargare la platea dei volontari coinvolgendo migliaia, se non decine di migliaia di persone”.



