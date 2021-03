Vaccino Sputnik nascosto tra bottiglie bevande frizzanti/ Contrabbando di 5775 dosi

In questi tempi complicati a livello sanitario per effetto della pandemia di Coronavirus, non stupisce di imbattersi in un carico di vaccino Sputnik… “irregolare”. È quanto è accaduto nelle scorse ore alle autorità messicane, che hanno rinvenuto a bordo di un aereo privato diretto in Honduras ben 5.775 dosi di siero russo anti-Covid, i cui flaconi erano stati nascosti tra caramelle e bevande frizzanti. Nella nota diramata dallo Stato messicano si legge che i vaccini sono stati immediatamente posti in condizioni di sicurezza, che garantissero il mantenimento della catena del freddo, imprescindibile per la loro conservazione, con l’equipaggio del velivolo che è stato obbligato a restare a disposizione della Procura generale della Repubblica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 18 MARZO/ Dati: quasi 1000 nuovi casi a Brescia

L’aereo, in particolare, è stato ispezionato presso l’aeroporto di Campeche e stava viaggiando verso San Pedro Sula. A eseguire tale operazione è stato “il servizio di amministrazione tributaria, mediante l’amministrazione generale delle dogane, in coordinamento con l’Esercito del Messico”, come recita il comunicato stampa ufficiale di tale operazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 MARZO/ Ministero Salute: 423 morti, 24935 nuovi casi

VACCINO SPUTNIK NASCOSTO TRA LE BEVANDE: LA SCOPERTA IN MESSICO

Il vaccino Sputnik intercettato, come detto, era nascosto tra le bevande frizzanti e tra alcune caramelle e questo accadimento denuncia come in tutto il mondo la caccia ai sieri anti-Covid sia apertissima, anche, talvolta, in maniera illegale. Anche l’Honduras, dunque, sta cercando di disporre al più presto del maggior numero di vaccini, tanto che nelle settimane precedenti il locale Governo ha annunciato la consegna di cinquemila dosi donate da Israele. Non solo: alla metà del mese corrente, dunque pochissimi giorni fa, altre 48mila dosi sono pervenute in Honduras attraverso il meccanismo Covax. Nella nazione, ad oggi, sono stati annoverati 180mila casi di Coronavirus e 4.390 morti totali riconducibili alla positività delle vittime. Il Ministero della Salute honduregno ha infine precisato che, nei piani originari, confermati sino a questo momento, ci si attende la ricezione di 9,4 milioni di dosi totali.

LEGGI ANCHE:

Reinfezione Covid rara, più a rischio over 65/ Studio "Protezione naturale non basta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA