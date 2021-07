OBBLIGO VACCINI/ Meluzzi: banche, Big Pharma e politica, i padroni sono gli stessi

Nel tentativo di convincere l’alto numero di persone che ancora non vogliono vaccinarsi, la Casa Bianca sta mettendo in atto alcune iniziative che destano polemica negli Stati Uniti. La prima di questa è l’attività di gruppi volontari, che l’amministrazione americana specifica non appartenere al governo stesso, ma essere appunto dei volontari che vanno di porta in porta a cercare di convincere i non vaccinati a farlo. Nelle intenzioni di Joe Biden e dei suoi collaboratori, si tratta di combattere la disinformazione delle persone, soprattutto quella diffusa dai no vax.

Nei giorni scorsi Biden aveva detto che la sua amministrazione avrebbe inviato funzionari della sanità pubblica “comunità per comunità, quartiere per quartiere e spesso porta a porta, bussando letteralmente alle porte” nel tentativo di convincere coloro che non hanno fatto il vaccino a farlo. Non solo. Secondo quanto riporta il sito Daily Caller, il governo americano vorrebbe chiedere alle compagnie telefoniche di poter controllare gli sms per scoprire chi fa disinformazione sui vaccini, una chiara violazione della privacy. Alessandro Meluzzi, psicologo e opinionista, da noi intervistato, ci ha detto che “mi stupisco di chi si stupisce di questa situazione, che è solo all’inizio e che porterà a una stretta della democrazia sempre più vistosa e drammatica”.

Quanto sta mettendo in atto il governo americano le sembra un attacco alla libertà personale? Va contro il diritto alla privacy?

Siamo entrati nella fase distopica che temevamo e di cui personalmente parlo da quando è iniziata la pandemia. Immagino che questa stretta continuerà fino a livelli spaventosi, fino a quando Pfizer e Moderna di Bill Gates non avranno venduto l’ultima fiala a livello planetario. Questa situazione diventerà sempre più drammatica.

Il governo americano giustifica le sue iniziative come lotta alla disinformazione e alla fake news sui vaccini. Lei crede che sia giustificato o piuttosto la posizione giusta è quella di chi dice no ai vaccini?

Essendo medico non posso esprimermi su questo argomento, rischierei la radiazione dall’albo medico.

Intanto assistiamo a politiche sempre più restrittive da parte di molti governi, ad esempio quello francese con la decisione dell’obbligo del green pass anche per andare al ristorante, è così?

La politica è completamente subalterna a queste centrali di potere internazionali, finanziarie e bancarie anche perché i padroni delle banche, i padroni di Big Pharma, i padroni della politica sono gli stessi. In questo quadro la capacità di reazione dei popoli e delle democrazie mi è sembrata minimale.

È interessante invece notare che per più di un anno ogni notizia sulla possibile diffusione del virus da parte cinese sia stata censurata da parte dei social.

Quelle sui laboratori cinesi sono notizie che si sono rivelate ovvie e dimostrate, come peraltro le notizie farlocche sul numero dei morti in Italia o le mancate terapie. Tutto questo fa parte di una strategia generale, mi pare ovvio.

Una strategia di controllo, stile Grande Fratello?

Quello che mi colpisce è che anche persone come voi lo scoprano adesso. Sono stupito dallo stupore di tante anime candide che credevano di vivere in un clima democratico.

Sappiamo tutti che a controllare la politica è la grande finanza.

Ma non solo, non sappiamo neanche quale sarà l’esito di questa situazione distopica che si sta costruendo.

In che senso?

Non ne sappiamo gli esiti, questo è veramente spaventoso. Non sappiamo quali saranno i prossimi passi dopo l’obbligo dei green pass, l’esclusione dei non vaccinati, la loro persecuzione.

Ci vorrebbe una campagna di informazione?

Ma quale campagna di informazione, questa gente ha in mano tutto.

Come vede quindi la situazione generale?

La vedo in modo apocalittico, affidiamoci alla Vergine Maria che ci protegga da questa situazione luciferina, satanica, governata da segmenti di poteri occulti cabalistici che hanno aspetti satanici, solo la Vergine Maria ci può proteggere.

In questo senso più satanica di tutti è la Cina, o no?

Infatti il modello che si vuole realizzare è quello di un capitalismo di tipo cinese: eliminazione della proprietà privata, della famiglia, robotizzazione degli individui. Ci stanno riuscendo più presto del previsto.

