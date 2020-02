Vai bene così, Leo Gassmann/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2020)

Ex concorrente di X Factor, figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio, Leo Gassmann si presenta sul palco dell’Ariston con una classica ballata romantica, voce e chitarra acustica. I suoi tre minuti e mezzo di celebrità sono dedicati al tema dell’accettazione di se e degli altri, della comprensione e dell’indulgenza dei propri peccati. Il soggetto dell’errore corre in tutta la canzone non come una colpa, ma come una prova da superare per fortificarsi. “Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime”, il verso che introduce l’argomento: Leo sbaglia e non si accetta, pretende troppo da se stesso e non sa come superare lo scoglio. Poi prosegue con “ma tu sei così e non ti devi arrabbiare, per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare”: matura la consapevolezza di essere umano e dunque limitato, di doversi accettare, riconoscere e perdonare. Gassmann canta “sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l’errore ti rovini l’umore: boicottarsi, sabotarsi fa male”. Nel finale la svolta, per se e per gli altri, che poi dà il titolo alla canzone: “Sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è la fuori e non gli importa dei tuoi errori”.

Vai bene così, Leo Gassmann: testo e analisi. L’accettazione di sé e degli altri

Dal punto di vista sonoro, la melodia ruota intorno a violini e archi che ammorbidiscono il ritmo, rendendolo vellutato e soffice. La scrittura gioca su rime molto elementari e su parole universali, nelle quali tutti, ma proprio tutti, possono riconoscersi. Da una famiglia di artisti come la sua, ci si aspetta decisamente di più: di più di una canzone sdolcinata e di tre minuti di parole in croce, vorremmo un testo più intimo e ricercato. Ma il pubblico ha sempre ragione e il video di “Vai Bene Così” ha già mezzo milione di visualizzazioni, testimonianza del fatto che Leo Gassmann piace tantissimo, in particolare a teenager e giovani donne, rapite soprattutto dalla sua bellezza. Ha potenziale e tanto margine di miglioramento, dovrà lavorare sulla sua capacità di scrivere se vorrà essere un cantautore vero e non soltanto “il figlio di”.

Album: Vai Bene Così

Data di uscita: 2019

Genere: musica pop

Compositore: Leo Gassmann



© RIPRODUZIONE RISERVATA