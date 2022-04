Valanga travolge 4 scialpinisti: un morto/ Tragedia ad Acceglio (Cuneo), in val Maira

Una valanga sulle montagne di Acceglio, in provincia di Cuneo (val Maira), ha travolto quattro scialpinisti, uccidendone uno. La drammatica notizia è stata diffusa negli scorsi minuti dal Soccorso Alpino e Speleologico piemontese, che ha diramato una nota utile a comunicare la conclusione dell’intervento sulla valanga staccatasi in località Punta Vallonasso. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13 da coloro che sono stati coinvolti nell’incidente, vale a dire i quattro scialpinisti, di cui uno sepolto ed estratto dai compagni e uno semisepolto, che ha riscontrato i traumi più gravi. Quando è partita la chiamata, i compagni gli stavano effettuando le manovre di rianimazione cardiocircolatoria.

Sul posto “è stato inviato il servizio regionale di elisoccorso, la cui équipe sanitaria, coadiuvata dal tecnico del Soccorso Alpino, ha proseguito le operazioni di rianimazione finché è stato possibile soltanto constatare il decesso. In seguito è stata trasportata a valle la salma e consegnata ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria e sono stati ricuperati gli altri coinvolti, uno dei quali – quello sepolto – è stato ricoverato in ospedale con un codice verde mentre gli altri due risultavano illesi”. Le operazioni si sono svolte con condizioni meteo proibitive, poiché in zona aveva iniziato a nevicare.

VALANGA AD ACCEGLIO (CUNEO), IN VAL MAIRA: SCIALPINISTA MORTO TROVATO DAI COMPAGNI CON L’APPARECCHIO ARTVA

Lo scialpinista deceduto a causa della valanga staccatasi ad Acceglio (Cuneo), in val Maira, è stato ritrovato dai compagni con l’apparecchio Artva ed era sepolto sotto uno strato sottile di neve. Tuttavia, quando la massa nevosa l’ha investito, è stato trascinato a valle per circa 300 metri. I suoi tre compagni sono stati recuperati dall’elicottero dei vigili del fuoco e consegnati ai carabinieri. Uno di essi aveva subìto diverse contusioni, ma ha preferito proseguire verso l’ospedale con mezzi propri.

Precedentemente alla valanga, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese sono intervenuti presso la via ferrata di Camoglieres, sempre in val Maira, per una ferratista bloccata in parete. Sul posto ha operato il servizio regionale di elisoccorso con la squadra a terra del Soccorso Alpino a supporto.











