Valencia-Atalanta: Spagna non vuole i nerazzurri/ “Sono lombardi, lì c’è coronavirus”

Il calcio europeo deve fare i conti con l’epidemia di coronavirus in Italia. La gara fra Inter e Ludogorets, in programma giovedì prossimo, verrà disputata a porte chiuse, e attenzione a quello che accadrà al prossimo mese di marzo, in vista della sfida fra Valencia e Atalanta. I nerazzurri sono una squadra bergamasca, della Lombardia, e in Spagna sembrano decisamente preoccupati dal fatto di dover affrontare una compagine che viene dalla zona del focolare. A riguardo Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana, ha affermato: “Non sappiamo sinceramente se i giocatori dell’Atalanta potranno muoversi e venire a Valencia. Bergamo è in Lombardia…”. E’ vero anche che la partita è in programma il prossimo 10 marzo, quindi, fra due settimane, di conseguenza in questo lasso di tempo tutto potrebbe accadere.

VALENCIA-ATALANTA A RISCHIO CORONAVIRUS: “NON SAPPIAMO COSA SUCCEDERA’”.

A riguardo l’epidemiologa ha aggiunto: “Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Ma non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui”. Nel caso di trasferte vietate dall’Italia, cosa tutt’altro che non plausibile visto quanto accaduto nelle ultime ore, a quel punto bisognerà capire come reagirà la Uefa, con la federazione storicamente restia a posticipare o ad annullare partite. La cosa certa è che la trasferta in Andalusia è decisamente sentita e attesa dai tifosi nerazzurri, che già a migliaia hanno acquistato il tagliando per una breve “gita” nella vicina Spagna. La compagine allenata da Gasperini viene dallo spettacolare successo di San Siro, la gara dell’andata della settimana scorsa vinta con il risultato di quattro reti a uno, e il ritorno in Valencia sembrerebbe tutto in discesa, coronavirus permettendo… Intanto ricordiamo che il coronavirus ha frenato anche la Serie A: le partite del prossimo weekend nelle regioni interessate si giocheranno regolarmente ma a porte chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA