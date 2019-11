Valentin Alexandru eliminato?/ Alessandra Celentano pronta a farlo fuori.. (Amici 19)

VALENTIN ALEXANDRU LASCIA AMICI 19?

Il caso Valentin Alexandru non è ancora chiuso, questo è certo. Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con la sua terza puntata e il ballerino di latino sarà ancora al centro delle discussioni più forti per via di quello che è successo sabato scorso ma anche in settimana. Chi ha visto la scorsa puntata sa bene che Valentin è entrato nella scuola con una felpa rossa e un grande punto interrogativo per via di Alessandra Celentano che ha lasciato in sospeso il suo giudizio in attesa di una sfida con un suo pupillo, il ballerino classico Javier. Risultato? Entrambi sono entrati nella scuola sabato scorso ma non senza polemiche visto che Alessandra Celentano è convinta che nessuno sia al livello del suo Javier. Questo ha fatto infuriare Natalia Titova che ha continuato a difendere Valentin facendo pensare alla sua collega che forse ci sono diverse discipline, tutto allo stesso livello, e che le eccellenze possono essere rispettate allo stesso modo.

VALENTIN ALEXANDRU LAVORA CON NATALIA TITOVA MA CON LA CELENTANO…

Fatto sta che in settimana le cose non sono andate meglio per Valentin Alexandru all’interno della scuola di Amici 19. Il ballerino è entrato sabato scorso ma ha trovato davanti a sé un muro, quello di Alessandra Celentano. L’insegnante ha chiarito che per lei non è vero quello che ha detto Natalia Titova e che lui non è di certo al livello di Javier. A peggiorare le cose sono arrivati i risultati delle sue interrogazioni. Chi pensava che dopo l’ingresso nella scuola il ballerino iniziasse a studiare si è sbagliato e di grosso visto che la Celentano lo ha chiamato alla cattedra e lui, ancora una volta, non ha saputo rispondere alle sue domande e sul suo registro è arrivato un altro non classificato che, alla fine, potrebbe costargli caro. In sala, invece, Valentin non si ferma mai e si ritrova con la Titova per ore e ore per preparare i pezzi da portare sul palco proprio oggi pomeriggio su Canale5. Come finirà per il ballerino?

VALENTIN ALEXANDRU LASCIA AMICI 19?

Le anticipazioni di Amici 19 non lasciano scampo a Valentin Alexandru che non sembra intenzionato a continuare a farsi offendere nel programma di Maria De Filippi. Già nei primi giorni nella scuola il ballerino aveva fatto presente di sentirsi di serie B in confronto agli altri soprattutto per quello che ha detto di lui. Le cose peggioreranno proprio durante la puntata di oggi pomeriggio perché oltre alla Celentano anche i suoi compagni lo metteranno nella lista di quelli meno bravi di questa edizione e, infine, arriverà la sconfitta per lui nella sfida a squadre. Ancora una volta toccherà a Natalia Titova prendere le sue parti in quanto lei è l’unica che sta lavorando con lui e che crede nelle sue doti ma Valentin stupirà tutti annunciando di essere pronto a lasciare il programma e di andare via se non è ritenuto all’altezza perché lui sicuramente è un campione nella sua disciplina.



