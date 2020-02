Valentin assente ad Amici 19/ Perché? Il ballerino sparisce nel nulla e…

PERCHÈ VALENTIN È ASSENTE AD AMICI 19?

Che fine ha fatto Valentin? Questa è la domanda che tutti si faranno oggi pomeriggio guardando il pomeridiano di Amici 19 che è stato registrato addirittura domenica 2 febbraio nel pomeriggio. In molti noteranno che il ballerino latino e pupillo di Natalia Titova non sarà in studio ma nessuno, almeno secondo le anticipazioni, rivelerà i veri motivi della sua assenza. Il ballerino dovrebbe essere seduto nel suo banco come sempre anche se adesso ha ottenuto l’accesso al serale. In scena infatti andranno come sempre la sfida a squadre e poi gli esami sia per l’accesso al serale che per scoprire se i ragazzi saranno capaci di tenersi stretto il proprio banco o meno, e Valentin? Non sarà in studio e Maria De Filippi non rivelerà il perché della sua assenza. Quello che è certo è che spesso i ragazzi infortunati presenziano alla puntata (vedi Javier sabato scorso) a meno che non ci sono impegni importanti che li tengono lontani dal programma. Che sia questa la motivazione?

UN MALANNO O C’E’ ALTRO DIETRO LA SCOMPARSA DI VALENTIN?

Sui social tutto tace e non si hanno notizie di concorsi o di impegni precedenti ad Amici 19 e allora l’unico motivo che potrebbe aver tenuto Valentin lontano dalla danza e dalla puntata potrebbe essere una febbre o l’influenza di stagione che ha già mietuto molte vittime. Anche in settimana abbiamo avuto modo di vederlo poco durante i pomeridiani. Dopo l’assegnazione della maglia, Valentin ha avuto modo di tornare in sala per un abbraccio di Natalia Titova che si è congratulata con lui invitandolo adesso a dare ancora di più. E poi? Durante i pomeridiani di questa settimana l’abbiamo visto un paio di volte ma mai in sala prove se non subito dopo la puntata, cosa è successo a Valentin?

