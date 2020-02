Valentin Alexandru al serale?/ Esame e maglia verde per… (Amici 19)

VALENTIN ALEXANDRU AL SERALE DI AMICI 19?

Valentin Alexandru al serale? Questo è quello che scopriremo oggi pomeriggio quando Amici 19 tornerà in onda per un nuovo pomeridiano in cui saranno assegnate diverse maglie in vista della fase finale che si sta avvicinando davvero a grandi passi. Presto i ragazzi saranno divisi in due squadre e saranno chiusi in casetta in attesa del serale e per prepararsi al meglio e sembra proprio che tra questi ci sarà anche Valentin. Secondo quanto rivelano le anticipazioni il ballerino pupillo di Natalia Titova e bistrattato continuamente da Alessandra Celentano, avrà modo di esibirsi e ottenere la maglia verde. A comunicare il fatto che il ballerino di latino si giocherà il tutto per tutto proprio oggi è la stessa Maria De Filippi che svela che due ragazzi, ovvero Valentin Alexandru e Federico, sono quelli che hanno portato a casa il punteggio più alto sabato scorso e per questo potranno presentarsi al centro del palco per ottenere la maglia verde.

ALESSANDRA CELENTANO FARA’ PRENDERE LA MAGLIA VERDE A VALENTIN?

Valentin Alexandru supera il suo esame e si aggiunge a Nyv al serale e poi torna ad occupare il suo posto al banco per affrontare la nuova sfida a squadre in cui si è confrontato, vincendo, con Talisa. Per lui sicuramente sarà una puntata importante che arriva in una settimana in cui il ballerino è stato fuori dai guai dopo la maretta di questi mesi. Sicuramente Valentin Alexandru non ha fatto del suo meglio per imparare stili diversi dal suo e non è stato mai molto aperto a fare qualcosa di diverso ma alla fine il suo sogno si è avverato e al serale avremo modo di assistere a qualche bella coreografia di latino insieme ad Umberto e, perché no, a Natalia Titova che ha combattuto tanto al suo fianco schierandosi addirittura contro i professori e contro la stessa Alessandra Celentano per farle capire che la sua categoria non è certo di serie b in confronto alla sua. Avranno imparato tutti la lezione? Se Valentin è arrivato al serale con il pieno di voto sembra proprio di sì.

