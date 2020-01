Valentina Autiero/ Ancora lacrime a Uomini e Donne: offesa da alcune dame!

Non c’è pace per Valentina Autiero. Anche nella nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne per la dama è arrivata una nuova batosta, anche se stavolta non di tipo sentimentale. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, la dama è stata una delle protagoniste della nuova sfilata, stavolta a tema “Bella da far perdere la testa”. La passerella della Autiero però pare non sia stata particolarmente gradita da alcune dame in studio che l’avrebbero criticata, accusandola di non avere belle gambe. Offesa, Valentina è allora scoppiata in lacrime, dando il via ad una nuova polemica in studio. La dama pare si sia particolarmente risentita di queste critiche, tanto da tornare al suo posto e rifiutarsi anche di votare per la sfilata degli uomini.

Valentina Autiero in crisi: dopo Erik le accuse durante la sfilata di Uomini e Donne

Ultime registrazioni dunque particolarmente complicate per Valentina Autiero. Anche in quella di alcuni giorni fa, la dama di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime, stavolta per la decisione di Erik di chiudere la loro conoscenza. Sembrava, infatti, stesse andando tutto per il meglio quando il cavaliere ha deciso di mettere la parola fine alla loro frequentazione, scoraggiato da un momento “No” della dama. Valentina ha così vissuto in studio un momento di crisi, iniziando a dubitare – al fronte delle molte delusioni di questi anni – di essere lei quella sbagliata. Ci ha pensato però Gianni Sperti a smentire le sue parole e preoccupazioni e a consolarla. Oggi, però, la nuova batosta per la dama del trono Over.

