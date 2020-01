Valentina Autiero/ Chiude con Erik ma non si arrende “Cerco l’amore” (Uomini e Donne)

Il 2019 si è concluso per Valentina Autiero non nel migliore dei modi. La dama del trono Over di Uomini e Donne sembrava avesse trovato l’uomo giusto eppure qualcosa è andato storto. Nel corso dell’ultima registrazione del trono Over è infatti arrivata la notizia della fine della frequentazione con Erik, il cavaliere con quale stava uscendo da un po’. Una notizia che è stata una vera sorpresa visto che fino all’ultima puntata andata in onda i due hanno confermato di trovarsi molto bene insieme e che tra loro ci fosse anche una forte intesa fisica. Eppure alcune incompatibilità caratteriali hanno portato Erik a tirarsi indietro nella registrazione del 27 dicembre, come svelato dalle anticipazioni del Vicolo delle News, lasciando Valentina ancora una volta delusa e in lacrime.

Valentina Autiero, nuova delusione a Uomini e Donne ma….

La dama di Uomini e Donne chiude, dunque, l’ennesima conoscenza con una grossa delusione, ma non per questo è disposta ad arrendersi. La ricerca dell’amore, quello vero, continua ed è lei stessa a farlo sapere. Su Instagram, nell’ultimo post da lei pubblicato oggi 2 gennaio, scrive: “Ogni giorno io vivrò sempre alla ricerca… dell’amore ma quello che ti fa sentire le farfalle nello stomaco!! Ti aspetto”. Dunque la dama è pronta a rimettersi in gioco nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, nella speranza che arrivi in studio l’uomo che da tempo cerca al suo fianco. Prima di Erik, Valentina è infatti rimasta molto scottata a causa di David, che ha poi partecipato a Temptation Island con Cristina Incorvaia.





