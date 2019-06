Valentina Autiero/ “David Scarantino? So quanto tiene a Cristina Incorvaia, ma…”

Valentina Autiero è una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Diversi cavalieri hanno provato a conquistare il suo cuore, ma ogni tentativo si è dimostrato vano. La Autiero è inoltre nota a tutti per la sua frequentazione con David Scarantino, l’ex over che nelle scorse settimane ha lasciato il parterre per viversi la sua storia d’amore con Cristina Incorvaia. Ma quali sono state le vicende che hanno determinato la rottura tra la Autiero e Scarantino? In seguito a un iniziale idillio, i due, nell’ottobre del 2018, hanno deciso di prendere le distanze l’uno dall’altra, allontanandosi senza mai chiarirsi del tutto: “Dopo che si sono spente le luci, io ho continuato a stare male”, ha spiegato Valentina nel parterre. “Lui non mi ha neanche mandato un messaggio per chiedere come stessi. Questa settimana ho riflettuto molto e ho visto le cose in maniera differente”. Laconica la risposta di David, che ha ammesso: “Non ti ho cercato perché la settimana prima, che ti ho cercato e non ti andava bene. Mi hai detto tu di non chiamarti e messaggiarti per non darti false speranze”.

“Credo in loro”

Sulla storia d’amore tra David Scarantino e Cristina Incorvaia, protagonisti questa sera nella prima puntata di Temptation Island 2019, Valentina Autiero si è espressa in una recente intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. “Per quanto riguarda David e Cristina – ha ammesso la dama del trono over – io David lo conosco bene e so quanto ci tiene a lei, anche se a guardarlo non mi ha trasmesso tutto questo trasporto”. La Autieri è quindi certa che David sia mosso dalle più nobili intenzioni, tuttavia è convinta di non aver notato in lui quel trasporto comune a tutti gli innamorati. In ogni caso, il cavaliere, pur di viversi la sua nuova storia d’amore, ha scelto di dire addio alla sua poltrona nel parterre di Uomini e Donne. Forse per questo anche Valentina Autiero si è mostrata possibilista sulla loro love story e, nell’intervista concessa alla rivista ufficiale del programma, ha ammesso di voler credere comunque in loro.

“Con Massimiliano ci ho chiacchierato e…”

Dopo David Scarantino, Valentina Autiero ha frequentato altri protagonisti del tropo over: si tratta di Massimiliano Maccarone e Fabio, i quali, tuttavia, non sono riusciti a fare breccia nel suo cuore. A causa della sua breve frequentazione con Maccarone, la Autiero è stata inoltre duramente attaccata dal pubblico del trono over, che l’ha accusata di essere stata indelicata quando ha ammesso che il cavaliere, nonostante la galanteria, non riuscisse ad attrarla dal punto di vista fisico. “Sono una persona più mentale che materialista e se non scattano alcune cose… non mi lascio conquistare da rose o cene fuori”, ha spiegato Valentina Autiero in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. “In fondo la mia reazione è stata assolutamente naturale: con Massimiliano ci ho chiacchierato e non ho provato per lui alcuna attrazione, da nessun punto di vista. Non ha suscitato in me alcuna curiosità. È un uomo che non bacerei mai, che potrebbe al massimo diventare un mio amico”.



