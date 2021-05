Valentina Autiero e Veronica Ursida, pace dopo Uomini e Donne/ “Liti? Per Roberta…”

Pace fatta tra Valentina Autiero e Veronica Ursida. Le due note ex dame di Uomini e Donne hanno finalmente chiarito i dissapori nato nello studio di Canale 5 nel corso di un ‘faccia a faccia’ in diretta su RTL 102.5 News con il giornalista Francesco Fredella. Entrambe hanno chiarito il loro punto di vista sugli scontri passati, dicendo poi la loro su quanto accaduto nelle ultime puntate tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. “Nella vita reale non ho mai litigato con nessuno. – ha esordito allora Valentina, per poi chiarire – In quel programma ho dato la mia opinione in merito ad alcune cose che accadevano, senza andare mai nel personale. In 6 anni ho espresso davvero il mio parere un po’ su tutti, in alcuni momenti ho sbagliato io ma hanno sbagliato anche gli altri.”

Valentina Autiero su Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: “Io so perché lei…”

Secondo Veronica Ursida, ad incidere molto in questi scontri con Valentina a Uomini e Donne è stata Roberta Di Padua. “Tra me e Roberta non scorre buon sangue. – ha chiarito subito la dama – Non ho mai avuto problemi con Valentina ma con Roberta ho avuto scontri, tanti, e non credo ci possa essere una riappacificazione, neanche in diretta radio. Non la apprezzo come personaggio e sicuramente lei ricambia.” Così ha sottolineato: “Credo che gli scontri con Valentina siano nati proprio per la sua difesa dell’amica. Inizialmente non c’era questo astio tra di noi, nel momento in cui ci siamo contese io e Roberta alcuni uomini, si è scatenato tutto questo”. Infine, Valentina si è sbottonata (ma non tanto) su quanto accaduto tra l’amica Roberta e Riccardo: “Io ho un rapporto molto bello con Roberta. Su quanto accaduto non proferisco molte parole, io conosco lei e so perché è uscita dallo studio con Riccardo…”

