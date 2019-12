Valentina Autiero/ Gli haters: “Ancora scaricata! Fatti due domande” (Uomini e donne)

E’ di nuovo crisi per Valentina Autiero, la dama storia di Uomini e donne ancora alla ricerca del suo grande amore. Il trono over tornerà in onda solo il mese prossimo, dal 7 gennaio, ma le anticipazioni della nuova registrazione hanno rivelato che per lei, ancora una volta, non c’è stato il lieto fine, anzi. A quanto pare la dama ha avuto dei giorni difficili ed è per questo suo stato e modo di vivere la cosa che Erik ha preso il largo e adesso per lei si dovrà ricominciare da capo. Nella puntata registrata nei giorni scorsi e in onda solo dal 7 gennaio in poi, la stessa dama si è chiesta se forse è lei quella sbagliata perché tutte le storie finiscono così a causa del suo carattere e del suo modo di reagire alle cose ed è addirittura sceso in campo Gianni Sperti per cercare di risollevarle il morale dicendole che presto anche per lei arriverà l’amore.

VALENTINA AUTIERO IN CRISI E SUI SOCIAL SCOPPIA LA POLEMICA

Le anticipazioni si sono diffuse a macchia d’olio e non ci hanno messo molto gli haters a prendere di mira la bella Valentina Autiero anche sui social. La dama di Uomini e donne ha postato una foto inneggiando all’amore ma tra i commenti si legge: “Ma è stata scaricata ancora?”. La frase arriva da una donna e quindi punge ancora di più la dama che rilancia: “scaricata che bella parola complimenti”. Inutile dire che i commenti acidi non sono mancati e da quel momento in poi in molti le hanno fatto notare che forse è un po’ pesante e la stessa ha poi rilanciato: “Deve imparare a dosare perché le persone le fa scappare. Una fame di trovare la persona giusta… tutti vanno bene nn è che sia diversa da Gemma”. Come andranno le cose nel 2020 per Valentina Autiero?

