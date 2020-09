Valentina Autiero, Uomini e Donne/ “Con Andrea ho capito subito di aver sbagliato…”

Valentina Autiero chiude con Andrea, un ragazzo di 26 anni che, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, era arrivato in studio per conoscere e corteggiare la dama di Roma. Dopo qualche ballo in studio, Valentina Autiero ha capito di non provare interesse per Andrea nonostante sia un bravissimo ragazzo. “Dal primo ballo mi sono detta di aver sbagliato a tenerlo. Abbiamo fatto più di un ballo e lui mi ha chiesto tempo per farmi cambiare idea. Ma non è solo l’età, ma è stata la percezione che ho avuto mentre ballavamo e che, con Nicola che ha la stessa età eta stata completamente diversa”, aggiunge Valentina che ammette di non provare interesse per Andrea e di non volergli far perdere tempo.

VALENTINA AUTIERO MANDA A CASA ANDREA A UOMINI E DONNE

Valentina Autiero ammette di essersi “sentita più grande e a disagio” mentre ballava con Andrea che apprezza la sincerità e la schiettezza della dama di Roma. Tina Cipollari si complimenta con Valentina per l’atteggiamento sincero paragonando ciò che ha fatto la Autiero a quello che è accaduto tra Gemma Galgani e Nicola. Gianni Sperti, però, ritiene che la Autiero non sia stata particolarmente sincera. “Perchè non dici la verità? Hai fatto un giro lunghissimo ma non hai ancora detto che non ti piace”, afferma l’opinionista. “Come no? E’ quello che ho detto dall’inizio”, si difende la dama appoggiata dalla Cipollari. Valentina, dunque, chiude definitivamente la conoscenza con il 26enne Andrea.



