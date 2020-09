Valentina Autiero, Uomini e Donne/ “Un 26enne per me? Reggo ancora”. Nicola…

Sorpresa per Valentina Autiero nell’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. La dama di Roma che, dopo aver scambiato qualche messaggio con Enzo Capo, è tornata a cercare l’amore e per lei, in studio, è arrivato Andrea, un ragazzo di 26 anni, dopo aver seguito Valentina in televisione, ha deciso di chiamare la redazione per conoscerla. “Addirittura un 26nne per me? Significa che reggo”, ironizza Valentina. “So che sei una donna testarda e di polso, ma ho bisogno anche di una donna matura e decisa come te“, ha detto Andrea. Valentina, pur avendo dei limiti d’età e nonostante Andrea abbia 26 anni, decide di farlo restare dal momento che, dalla scorsa stagione, ha espresso un interesse nei confronti di Nicola Vivarelli.

Valentina Autiero contro Nicola Vivarelli: “Non ho bisogno della tua spinta”

Di fronte alla decisione di Valentina Autiero di accettare la corte di Andrea, Nicola Vivarelli si è lasciato andare ad un applauso forzato incitando Valentina a dare una possibilità ad Andrea. Il commento di Nicola fa infuriare la dama romana che invita Nicola a restare al suo posto. “Non ho bisogno del tuo incitamento. Stai al posto tuo”, dice Valentina. “Ma perchè reagisce così di fronte ad una dichiarazione di Nicola? Da quando ti ha rifiutato, lo attacchi sempre”, le fa notare Gianni Sperti. “Io ho ballato con lui l’altra volta e mi aveva detto che mi avrebbe conosciuta e non l’ha fatto. Potrà darmi fastidio che un uomo mi rifiuti per tre volte?“, chiede a sua volta la dama che poi chiude l’argomento ballando con Andrea.



© RIPRODUZIONE RISERVATA