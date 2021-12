Valentina Avenia, ex moglie di Giordano Mastandrea e figlio/ Il loro legame con Valerio

Valerio Mastandrea è uno degli attori più apprezzati del cinema italiano, non solo per i suoi successi, ma anche per la sua versatilità. L’artista di origine romana è però da sempre stato particolarmente attento a preservare dalle luci dei riflettori la sua vita privata, di cui si sa davvero pochissmo.

Attualmente è legato a una collega, Chiara Martegiani, ma tra le donne che sono state importanti per lui c’è certamente Valentina Avenia, che è stata sua moglie, oltre a essere mamma del suo unico figlio, Giordano.

Valentina Avenia e Giordano Mastandrea: il loro legame con Valerio

Valentina Avenia non è nota al pubblico solo per la relazione, culminata con il matrimonio, con Valerio Mastandrea. Dal loro legame, finito da anni, è nato un figlio, Giordano, venuto alla luce il 3 marzo 2010.

Gli appassionati di Tv hanno infatti avuto modo di conoscere la donna grazie alla sua partecipazione a uno dei talent show più amati, “Amici“. Lei, classe 1987, aveva infatti, deciso di sfruttare il programma come un trampolino di lancio. Nonostante l’esperienza sia durata poco, i risultati non sono mancati. Il suo primo ruolo da attrice risale al 2008 in “Gioco da ragazze”, a cui hanno fatto seguito “Maternity Blues”, “Crushed Lives – Il sesso dopo i figli” e “Cronaca di una passione”. Non è mancata una collaborazine artistica con l’ex compagno, nella sua prima opera da regista, “Ride”, datata 2008.

