Valentina Baldini, moglie Andrea Pirlo “Telenovela con Buffon!”/ “Figli? Dopo cure…”

Mai un’intervista, mai una foto insieme. Poi nel 2014 Valentina Baldini e Andrea Pirlo sono finiti al centro del gossip. Lui lasciava la moglie Deborah Roversi, che aveva sposato 13 anni prima, lei invece finiva una relazione con il finanziere Riccardo Grande Stevens, figlio dello storico legale di Gianni Agnelli. Insieme da allora, si sono sposati sabato 12 marzo a Torino. Ma guai a definirla wags. “Non mi piace vivere di luce riflessa, il personaggio pubblico è lui e perché, incontrandolo, ho visto Andrea e non Pirlo”, dichiara al Corriere della Sera in un’intervista in cui vuole farsi conoscere per come è. Ad esempio, non è né immobiliarista né pr.

Riguardo “Juventiful” come è stata definita la vicenda che ha visto lei andare via dalla casa di Riccardo Grande Stevens, dove arrivava Gianluigi Buffon perché aveva lasciato Alena Seredova per Ilaria D’Amico, si è limitata a dire: “Mi chiamava per chiedermi la password del Wi-Fi, era una telenovela. Eravamo tutti sui giornali, ma io su giornali, prima, non c’era mai stata”.

L’ex non è stato tenera con Valentina Baldini nelle interviste, ad esempio ha detto che sarebbe affetta da shopping compulsivo. Lei non ha mai replicato. “Io l’ho ferito e non puoi prevedere come reagirà una persona ferita. La scelta più coraggiosa sarebbe stata dire: non sono più innamorata. Invece, ho permesso che circolassero voci e gli arrivassero. Ho sbagliato”, spiega al Corriere. Iscritta a Psicologia, ha abbondato l’università per seguire le sue passioni. Si è iscritta all’Accademia di Belle Arti e ha studiato fotografia allo ied. L’altra passione sono i cani, infatti, sta per lanciare Dog Village, un social per geolocalizzare al parco i cani o consultare il veterinario. Invece il marito Andrea Pirlo continuerà ad allenare, in attesa della giusta occasione dopo l’addio alla Juventus. A proposito di come si sono conosciuti, Valentina Baldini rivela che lo aveva scambiato per un altro calciatore, senza dire quale: “Comunque, lui arriva alla Juve e, a Torino, frequentavamo gli stessi posti. Poi, a forza di incontrarsi per strada e nei ristoranti, qualcosa di me l’avrà colpito”. L’arte, ad esempio, ma anche il gusto per gli scherzi: “Andrea fa battute. Non è serioso come si crede”.

Dal loro amore sono nati due gemelli, Leonardo e Tommaso. “Li abbiamo molto voluti. Noi abbiamo iniziato a cercare un figlio che avevo già 37 anni. Ho fatto le cure di fertilità quando Andrea giocava a New York, lì hanno regole etiche più larghe e ci hanno proposto i gemelli. Da figlia unica, ho detto subito sì”, spiega Valentina Baldini al Corriere. Ora hanno una famiglia allargata, visto che Andrea Pirlo ha due figli grandi. Andrea Pirlo sarà anche simpatico, ma di sicuro non è romantico; infatti, la moglie svela che “non c’è stata una proposta” di matrimonio, perché l’ex allenatore della Juventus “non è un romanticone”. Quindi, l’hanno deciso. “Sono andata a cercare il vestito il 3 marzo. Dico: mi sposo il 12 marzo. E le commesse: del 2023? La festa l’abbiamo messa su in cinque giorni. Eravamo alle Maldive con amici e, da lì, ho chiamato un’amica e le ho chiesto di organizzare un brindisi a casa. I 90 invitati, nessuno famoso, sapevano solo di un aperitivo”, ha concluso.











