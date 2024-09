Chi sono i genitori di Valentina Barbieri

Valentina Barbieri è tra le ospiti della nuova puntata de La volta buona e, ai microfoni di Caterina Balivo, è pronta a raccontarsi e a sfoggiare il suo talento. Romana, classe 2005, è diventata popolare prima pubblicando i video delle sue imitazioni sui social per poi arrivare in tv. Valentina Barbieri sogna di poter vivere della propria arte anche se, per ripagare i genitori che danno molta importanza alla laurea, è iscritta alla facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni a La Sapienza.

«Mi mancano sempre tre esami: Elettronica, Elaborazione numerica di qualcosa e un altro di cui non ricordo il nome. Ma è dura. Bisogna frequentare, alla Sapienza. Richiede costanza, concentrazione e tempo che al momento, tra impegni televisivi e online, non ho a disposizione. E va bene, perché vuol dire che le cose nel mondo dello spettacolo stanno andando per il verso giusto», ha detto la Barbieri a Tv Sorrisi e Canzoni non svelando dettagli sui genitori.

Valentina Barbieri e il rapporto con il fidanzato Thomas Basilico

Della vita privata di Valentina Barbieri si sa davvero poco anche se della storia con Thomas Basilico si sanno più cose perché i due sono una coppia sia nella vita privata che nel lavoro. I due, inoltre, condividono anche la passione per il padle come hanno raccontato ai microfoni del Corriere dello sport. “Per una volta non abbiamo neanche litigato nonostante giocassimo in coppia!”, ha raccontato Valentina al Corriere dello Sport.

L’amore tra i due, però, è nato in un momento di crisi di Valentina: “Ci siamo conosciuti quando ero un po’ in crisi con l’Università e avevo cominciato a frequentare un laboratorio teatrale. Lì l’ho incontrato per la prima volta e poi ci siamo messi insieme. Questa passione comune è stata ed è una delle cose che ci unisce. Oggi facciamo coppia da cinque anni e, naturalmente, vedrete anche lui al GialappaShow”, ha detto lei in un’intervista a Fanpage.

