Valentina Corradi, chi è la velina ligure/ “Paperissima Sprint? Pensavo fosse un sogno!”

Valentina Corradi chi è: co-conduttrice di Paperissima Sprint

Valentina Corradi co-condurrà Paperissima Sprint a fianco di Vittorio Brumotti, il programma andrà in onda il 12 giugno in prima serata su Canale 5. Ma chi è la bionda velina dell’ironico show? Nata a Rapallo, provincia di Genova, nel 2001 è una ballerina specializzata in balli latino-americani.

Blanca oggi 12 giugno non va in onda: perché/ Spazio allo speciale Porta a Porta su Berlusconi

Dopo aver frequentato il Liceo linguistico, Valentina Corradi si qualifica due volte campionessa italiana di danza sportiva under 21. La ballerina, arrivata finalista ai mondiali che si sono svolti in Cina, ha partecipato ad una sfida nel talent show di Amici di Maria De Filippi. Attualmente è pronta a co-condurre Paperissima Sprint: “Quando sono arrivata negli studi di Paperissima Sprint pensavo fosse un sogno! Sono felicissima che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a questo programma che adoro e che, per me e la mia famiglia, è sempre stato un appuntamento imperdibile. Poi lavorare con Roberta e il Gabibbo è straordinario. Un grandissimo grazie va ad Antonio Ricci per avermi dato questa grande opportunità” rivela a TV, Sorrisi e Canzoni.

Chi erano i Giancattivi, trio comico con Francesco Nuti/ Benvenuti: "Lui era senza briglie. Sognavamo di…"

Valentina Corradi e il rapporto con Vittorio Brumotti a Paperissima Sprint

La ligure bionda Valentina Corradi e la modella brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros saranno le nuove veline di Paperissima Sprint. Le due co-conduttrici, ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato del dietro le quinte dello show e di come Vittorio Brumotti faccia loro diversi scherzi.

“A me ha legato il vestito alla sedia e poi mi ha fatto alzare” dice Valentina Corradi e Marcia aggiunge: “Mi ha legato i tacchi tra di loro mentre ero inginocchiata e parlavo con truccatrice e parrucchiera”. La bionda ballerina ha poi svelato cosa ama fare quando non è a lavoro: “Mi ha divertito molto fare balli su TikTok con mia sorella, ha 27 anni ma sembriamo gemelle. Mi piace fare foto, visitare posti nuovi, oltre a ballare, che è la mia passione“.

Serie A, attese offerte Sky e DAZN per diritti/ Lazard punta a 20% per private equity

© RIPRODUZIONE RISERVATA