Valentina Dallari “Andrea Melchiorre portò droga in esterna”/ “Ganja nelle scarpe”

Valentina Dallari senza peli sulla lingua nel suo primo libro: l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato un retroscena inedito su Andrea Melchiorre. Come riportano i colleghi di Anticipazioni tv, l’influencer ha affermato che il giovane avrebbe rivelato di essere stato arrestato per spaccio, ma non solo: successivamente il suo ex fidanzato le avrebbe infilato dell’erba nelle scarpe. La storia tra i due è terminata dopo qualche mese e il clima non sarebbe dei migliori, viste le parole della Dallari: «Mi disse che aveva avuto problemi con la legge e che era stato arrestato, per spaccio. Io fui molto comprensiva, avevo altri amici e altre esperienze del genere, per me non cambiava nulla. Anzi, ho sempre avuto un po’ il debole per i bad boy. Decisi di credergli. […] Andrea mise della ganja nelle mie scarpe».

VALENTINA DALLARI: “ANDREA MELCHIORRE, DROGA IN ESTERNA SENZA TELECAMERE”

Accuse choc che probabilmente accenderanno un dibattito senza esclusione di colpi. Valentina Dallari nel suo libro è infatti tornata sulle cause della rottura con Andrea Melchiorre: l’ex tronista ha raccontato di aver scoperto alcune bugie dette dall’ex compagno, arrivando a dubitare di ogni suo racconto. Ecco cosa scrive la Dallari nel suo primo scritto: «Quasi senza voce gli chiesi se per caso mi avesse mentito anche riguardo alla prigione, e lui mi confermò anche quella menzogna. A quel punto ero arrabbiata, confusa e completamente disorientata». Con un accenno al passato turbolento legato alla droga: «La droga era il mio sfogo, sballare mi aiutava a rendere tutto meno angosciante. Diventavo più sicura di me, riuscivo a sentirmi meno sola». Attesa a stretto giro di posta la replica di Melchiorre, che certamente risponderà per le rime alle gravi affermazioni della sua ex metà…

