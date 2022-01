Valentina Dallari chi è/ Da Uomini e Donne alla storia con Junior Cally e l’anoressia

Valentina Dallari chi è? La ex tronista di Uomini e Donne continua a far parlare di sè: dalla lotta contro l’anoressia alla storia con Junior Cally. Correva l’anno 2015 quando la bella Valentina diventa tronista nel celebre dating show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La tronista ha immediatamente conquistato l’attenzione complice uno stile davvero originale. Classe 1993, Valentina sfoggiava degli outfit davvero particolarissimi senza i suoi capelli colorati e tatuaggi. Durante il suo percorso nel programma televisivo di successo la tronista è stata divisa nella scelta finale tra due corteggiatori: Mariano Catanzaro e Andrea Melchiorre.

Gli appassionati del programma ricorderanno che Valentina alla fine scelse per uscire dal trono il corteggiatore Andrea Melchiorre. La storia tra i due è purtroppo terminata. Non solo Uomini e Donne però nella sua vita. Valentina, infatti, è una grandissima appassionata di musica e lavora anche come deejay.

Valentina Dallari: da Uomini e Donne al libro “Non mi sono mai piaciuta”

Dopo il trono di Uomini e Donne, Valentina Dallari ha attirato l’attenzione mediatica e dei social anche per la sua storia personale. La ex tronista non ha mai nascosto di aver sofferto di anoressia. Una battaglia che ha raccontato anche nel libro autobiografico “Non mi sono mai piaciuta” in cui scrive: “pesavo 37 chili, mi sono messa a piangere ma ero felice”. Negli ultimi anni la ex tronista è balzata agli oneri della cronaca rosa per la relazione con Junior Cally, il rapper che ha a lungo celato la sua identità dietro ad una maschera.

In particolare Valentina è stata accanto al rapper quando ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 creando non poche polemiche per i testi di alcune sue canzoni giudicati violenti, razzisti e sessisti. La Dallari l’ha sempre difeso, anche se la loro storia è naufragata poco tempo dopo.

