Valentina e Claudio, flirt in corso al Grande Fratello?/ Lei: “È tamarro però si vedrà”, lui pensa a Heidi

Flirt tra Valentina Modini e Claudio Roma al Grande Fratello? I due sempre più vicini

Gli ultimi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip hanno smosso un po’ le acque tra i concorrenti. Cominciano a nascere le prime simpatie, che potrebbero presto trasformarsi in flirt. È Claudio Roma ad aver suscitato gli interessi di alcune donne nella Casa, creando così le prime dinamiche ‘amorose’. Il ragazzo non ha fatto mistero di provare un’attrazione per Heidi Baci che, tuttavia, non sembra affatto interessata a lui sentimentalmente.

Cesara Buonamici: "Non ho sposato mio marito per la sua professione"/ "I miei genitori? Devo molto a loro"

Non è la stessa cosa invece per Valentina Modini, che ha trovato proprio in Claudio una persona speciale. I due sono spesso insieme, appaiono complici e non mancano abbracci. Si tratta di una semplice amicizia o c’è qualcosa di più?

Valentina Modini e Claudio Roma prima coppia del GF? Lui pensa a Heidi…

A fare chiarezza è stata Valentina, che chiacchierando con Ciro Petrone e Heidi ha dichiarato: “Se mi piace Claudio? È tamarro, ha le sopracciglia ad ali di gabbiano… lo vedo come un ragazzo con cui riesco ad aprirmi, e di solito quelli diventano miei amici, quindi per ora è amico. Certo somiglia ad alcuni ragazzi che ho frequentato, quindi si vedrà…”. Valentina, dunque, non chiude le porte ad una conoscenza più approfondita con Claudio, anche se Ciro è convinto che quest’ultimo sia più interessato a conoscere Heidi. Non è però l’unico ad avere un debole per lei, visto che anche Massimiliano Varrese sembrerebbe attratto dalla Baci. Una situazione che potrebbe presto far nascere rivalità e scintille al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi contro Massimiliano Varrese: "Ha messo tutte contro di me al GF"/ "Mi vede come rivale"

LEGGI ANCHE:

Cesara Buonamici: "I concorrenti del Grande Fratello 2023? Mi ha colpita Giselda"/ "Trasmette buonumore…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA