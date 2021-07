Valentina e Tommaso hanno mentito a Temptation Island?/ Web: “Ci hanno preso in giro”

Dopo la seconda puntata di Temptation Island 2021, tra i telespettatori aleggia un sospetto. Alla fine dell’appuntamento di lunedì 5 luglio, Valentina e Tommaso hanno abbandonato il programma e non più da coppia. In particolare, il 21enne ha tradito la fidanzata, baciando davanti alle telecamere e più volte la single Giulia, con la quale si è detto pronto ad un futuro insieme. Di fronte a queste immagini, Valentina, non particolarmente sconvolta, ha chiesto il falò di confronto. Alla fine, lei ha voluto abbandonare il programma da sola, Tommaso, invece, era pronto ad uscire con lei. Forse proprio la strana reazione di Valentina o il facile tradimento di Tommaso – che si era detto innamoratissimo e pazzo di gelosia per la sua compagna – hanno alimentato i sospetti di alcuni telespettatori.

Valentina e Tommaso hanno mentito a Temptation Island 2021? I sospetti del web

Ecco allora che qualcuno ha lanciato l’ipotesi: Valentina e Tommaso potrebbero aver preso in giro tutti. I due avrebbero, dunque, finto a Temptation Island. Anche perché, alcune indiscrezioni svelerebbero che la coppia sia già tornata insieme. Un colpo di scena che farebbe certamente discutere e che sarà confermato solo alla fine di questa edizione di Temptation Island, quando Filippo Bisciglia svelerà cos’è accaduto alle sei coppie un mese dopo la fine del programma. Di certo, fino ad allora, Valentina e Tommaso continueranno ad alimentare il gossip e, qualora siano realmente tornati insieme, non mancheranno segnalazioni a confermarlo.

