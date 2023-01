Valentina Fabiani e Viola, ex moglie e figlia Ivan Cottini/ “Mi ha lasciato dopo…”

VALENTINA FABIANI E VIOLA, EX MOGLIE E FIGLIA DI IVAN COTTINI

Chi sono Valentina Fabiani e Viola, rispettivamente ex moglie e figlia di Ivan Cottini? Questo pomeriggio, nel secondo dei due appuntamenti del weekend col rotocalco condotto da Silvia Toffanin, uno degli ospiti principali della puntata domenicale di “Verissimo” sarà proprio l’ex ballerino di “Amici di Maria De Filippi” con quella che il programma, presentando l’intervista che ci accingiamo a vedere, descrive come una straordinaria storia non solo di talento ma pure di resilienza. Infatti il 38enne originario delle Marche ha scoperto tempo fa di essere affetto da sclerosi multipla e diventando tuttavia un esempio di coraggio e forza di volontà nell’affrontare la malattia. Scopriamo qui qualcosa sul suo privato, parlando della sua ex compagna e della figlia da loro avuta.

A raccontare della storia d’amore, poi finita male, con la sua ex moglie è stato proprio Ivan Cottini: ospite di “Storie Italiane” su Rai 1, il ballerino ed ex modello classe 1984 già protagonista come allievo nella scuola di “Amici” e poi pure sulla pista di “Ballando con le Stelle”, aveva accennato a Valentina Fabiani, la donna che per diversi anni era stata al suo fianco e che l’aveva pure reso papà della piccola Viola. “Io e lui ci siamo conosciuti tramite Facebook, anche se Ivan dice il contrario è stato lui a chiedermi l’amicizia e io all’inizio ero titubante perché alcune immagini che postava erano molto forti” aveva raccontato l’ex compagna in una intervista al ‘Resto del Carlino’ e ammettendo di aver subito chiesto a Cottini della sua malattia. “Ci siamo innamorati e messi assieme in ospedale”.

IVAN COTTINI, “SEPARAZIONE? ESPERIENZA DOLOROSA, MA GRAZIE A VIOLA…”

Tuttavia dopo qualche tempo era arrivata la crisi e la separazione: “Dopo Sanremo sono diventato un papà separato: non è facile per me parlarne ma Valentina mi ha lasciato” aveva raccontato Ivan Cottini, rammaricandosi pure per il fatto che “quando le storie finiscono purtroppo le colpe sono di entrambi, la cosa è arrivata tutta così veloce e poi con la quarantena ho avuto poco spazio di manovra”. Infatti il ballerino fa riferimento al periodo del lockdown e a un’esperienza che ha definito senza mezzi termini “davvero dolorosa”. Ad ogni modo, a dargli forza e affetto è stata sua figlia: nata nel 2015 proprio dalla relazione con Valentina, a proposito del parto Cottini ha ricordato che “la mamma è stata bravissima, ha fatto tutto in meno di due ore, ho visto Viola mentre nasceva e le tagliavano il cordone”.

Sempre a proposito di quella notte emozionante vissuta sette anni fa in ospedale a Fano, Cottini aveva aggiunto anche che era stanchissimo, al termine di una giornata estenuante che l’aveva visto correre all’improvviso nel centro marchigiano per assistere al parto. “Sono pure caduto tre volte eppure non ho sentito niente”. E a proposito della bambina che lo ha idealmente sorretto dopo la separazione: “Sinceramente se non avessi avuto mia figlia Viola in questo isolamento, mi sarei lasciato andare” e, tornato sull’argomento durante la sopra citata ospitata nel programma condotto da Eleonora Daniele, aveva aggiunto pure che “la mia bimba è la vera sfida, dato che stare dietro a una figlia che cresce è dura (…) Ho un rapporto bellissimo con lei e la malattia mi ha dato ancora più stimoli e forza per conquistare i miei obbiettivi (…) Guardiamo i cartoni insieme e proviamo a ballare, tutto tra una terapia e l’altra”.











