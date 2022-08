Valentina Ferragni e la gaffe di Fedez: “Fece finire il mio numero sul web”/ “Telefono bloccato per giorni”

Valentina Ferragni ricorda quando Fedez fece finire il suo numero sul web

Non capita di rado che sui social, tra una foto e un video, finiscano anche elementi personale come un numero di telefono. Quando poi quest’ultimo appartiene ad un personaggio noto, non serve tanta immaginazione per comprendere cosa possa accadere. Un’esperienza sicuramente non simpatica che anche Valentina Ferragni ha vissuto sulla sua pelle. L’influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, ha dovuto affrontare questo imprevisto qualche tempo fa e per colpa di suo cognato Fedez.

A raccontare l’accaduto di recente è stata proprio Valentina sul proprio profilo TikTok, oggi con fare divertito, ma allora in preda al panico perché il telefono venne tartassato di messaggi e telefonate da numeri sconosciuti. Tutto a causa della gaffe di Fedez che inquadrò il numero della cognata senza volerlo.

Valentina Ferragni e la gaffe di Fedez: ecco cosa accadde

Valentina Ferragni, ne simpatico TikTok che ha fatto il giro del web, racconta: “Quella volta in cui mio cognato Fedez ha messo uno screenshot con il mio numero di telefono nelle sue storie e ho avuto il telefono BLOCCATO dalle notifiche 5 giorni. Ho dovuto cambiare il numero di telefono DUE volte. Chi di voi aveva il mio numero?”. Un episodio insomma spiacevole che alla fine la costrinse a cambiare per ben due volte il numero di telefono. Una gaffe che ora ricorda col sorriso sulle labbra ma che allora le causò non pochi grattacapi. Una gaffe che, d’altronde, Fedez commise anche in un’altra occasione, questa volta col numero del collega e amico Fabio Rovazzi.

