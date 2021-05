Valentina Ferragni “Insulino-resistenza? Più grave del previsto”/ “Malattia che..”

Solo il mese scorso Valentina Ferragni aveva avuto modo di scuotere un po’ le “coscienze” di tutti coloro che la seguono o che seguono sua sorella rivelando che le analisi del sangue non erano andate molto bene e che era stata sottolineato l’insulino-resistenza che sballa un po’ la situazione ormonale e anche il peso di una persona. Se il mese scorso la Ferragni si è limitata al grande annuncio e alle prime spiegazioni, quest’oggi è tornata sui social per parlare un po’ dei passi avanti “che definisce piccoli ma sempre positivi”. In particolare, intervenuta sui social, la Ferragni ha spiegato che un mese dopo le cose non vanno molto bene e con un’altra foto allo specchio mostra la comparsa di alcuni brufoli sul mento forse sintomo della sua malattia anche un po’ peggiorato dal caldo e dall’uso della mascherina.

Valentina Ferragni “Insulino-resistenza? Più grave del previsto”

In particolare, Valentina Ferragni ha spiegato: “Ho smesso la pillola da circa un mesetto per rifare le analisi del sangue e vedere come sono messi i miei ormoni (visto che ho problemi ormonali devo capire come sono messi ora), mi sto riempiendo di brufoli sul mento. So che i brufoli sono causati dagli ormoni e probabilmente è complice anche la mascherina che non fa respirare la pelle”. Poi ha continuato spiegando: “Sono così orgogliosa di me stessa e di come sto andando avanti ogni giorno a piccoli passi, anche se sono piccoli e possono essere insignificanti, sono sempre in avanti e mai indietro”. Quali altre novità arriveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni?

