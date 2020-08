Valentina Ferragni “sono imperfetta”/ Sorella di Chiara: “bisogna essere se stessi”

Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, si sfoga sui social contro chi le chiede prima le foto e poi le pubblica solo per insultarla. La fama di Chiara Ferragni è nota oramai a tutti: milioni di follower, un brand di moda che si è fatto strada nel mondo e una vita patinata in parte invidiata da tutte le persone represse e insoddisfatte. Il successo di Chiara Ferragni ha investito, quasi come un boomerang, anche la sorella Valentina che sui social è molto seguita e, manco a dirlo, criticata. Del resto lo si sa il successo presenta come sempre i due lati della medaglia: c’è chi ti ama e chi ti odia! Per questo motivo è comprensibilissimo lo sfogo di Valentina che sui social ha scritto: “mi dispiace che la mia normalità sia considera come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi”. Un monito alla normalità quello scritto e postato dalla sorella di Chiara Ferragni su Instagram che è stato molto apprezzato dai follower e dai milioni di fan della influencer.

Valentina Ferragni su Instagram: “Non mi sento sbagliata”

Ma non finisce qui, visto che l’intervisto di Valentina Ferragni, sorella di Chiara prosegue con un messaggio davvero forte. “Non mi sento sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più” – ha scritto la sorella della Ferragni precisando – “Magari dimagrirò, vado in palestra ma di fatto mi godo la vita (…) A volte capita che qualcuno mi fermi per strada e mi chieda una foto quando sono struccata. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo, perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale non mi piaci”. Magari non rappresento l’idea di perfezione ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza…”. Il post di Valentina ha fatto, manco a dirlo, un vero e proprio boom di like e in tantissimi hanno condiviso le parole della sorella di Chiara che con una Instagram Storie ha voluto ringraziare i tantissimi fan.



