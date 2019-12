“Valentina Ferragni sembri un cotechino”/ Lei gela l’hater: “Ho buon gusto nel non..”

Valentina Ferragni finisce ancora nel mirino degli haters. La sorella di Chiara Ferragni è nuovamente vittima di body shaming. Stavolta, a scatenare il commente infelice di un utente è un video in cui Valentina si esibisce nella pole dance insieme alla sua insegnante. Nel filmato, la Ferragni indossa una mutanda a vita alta rossa e un reggiseno. Un outfit adatto alla pole dance, ma che ha scatenato le critiche degli haters che, ancora una volta, hanno criticato il fisico dell’influencer. “Rispetto al fisico del l’insegnante il tuo sembra un insaccato, un cotechino. Era meglio non pubblicare niente il buon gusto non esiste proprio”, ha scritto l’utente. La replica di Valentina Ferragni non si è fatta attendere: “Il buon gusto ce l’ho io per non mandarti a quel paese, ma ti invito calorosamente a smettere di seguirmi perché di persone ignoranti come te ne faccio volentieri a meno”. Molti utenti si sono poi schierati dalla parte di Valentina criticando l’autore dell’infelice commento.

VALENTINA FERRAGNI GELA L’HATER: “NON MI SENTO GRASSA E CONTINUO A MOSTRARMI IN COSTUME”

Valentina Ferragni è tornata sulle critiche sul proprio fisico che riceve continuamente in una serie di storie pubblicate su Instagram. La sorella di Chiara Ferragni che ha deciso di seguire le orme di quest’ultima ha ribadito di non dare peso ai commenti velenosi che è costretta a leggere quotidianamente e di sentirsi una ragazza sana e normalissima come tante altre. “I mutandoni sono mutande a vita alta. So che non mi stanno da Dio, ma in questo sport la pelle fa molto male e uso le mutande a vita alta così il palo non sfrega contro la pelle quando mi piego in determinate posizioni. So che non è la cosa più bella del mondo ma sono alle prime armi, lo faccio da un mese e mezzo”, ha chiarito Valentina. La piccola Ferragni, poi, ha aggiunto: “So di non avere un fisico perfetto, non mi sento grassa, mi sento una ragazza normalissima. Ultimamente sarà un po’ ingrassata perché non sto molto bene e sto facendo delle analisi approfondite, sarà più gonfia. Ma questo non mi da il diritto di non poter ballare, divertire e mettere video”. Poi invita tutti coloro che continuano a criticarla a mettersi il cuore in pace: “Quindi a tutte coloro che mi dicono grassa dico che mi vedranno più spesso in intimo e in costume. […] Io ballo, mi diverto, faccio uno sport che mi piace, mi vedo bella e sexy quindi chissenefrega”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA