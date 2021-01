Valentina Fico, ex moglie premier Conte/ “Renzi cinico e inaffidabile, Giuseppe…”

Sono le ore decisive per la crisi di Governo e il premier Giuseppe Conte, chiamato oggi al confronto con il Senato, può contare sull’appoggio dell’ex moglie Valentina Fico. Intervenuta ai microfoni dl Corriere della Sera, la 46enne ha elogiato il discorso tenuto ieri alla Camera: «Mi è piaciuto il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica».

Valentina Fico non si è sbilanciata sul voto di oggi in Senato, ma ha augurato il meglio all’ex marito e, più in generale, all’Italia: «Spero di sì, soprattutto perché una crisi al buio ora non possiamo permettercela. Probabilmente non ci sarà una maggioranza assoluta, ma non serve per la fiducia. Poi si vedrà».

VALENTINA FICO TRA L’EX MARITO GIUSEPPE CONTE E MATTEO RENZI

Nel corso della breve intervista rilasciata al Corriere della Sera, Valentina Fico ha rivelato di scrivere diversi messaggi di incoraggiamento all’ex marito Giuseppe Conte, preferendo non sbilanciarsi ulteriormente. Ma un dato appare chiaro, anche sbirciando il suo profilo sui social network, non è esattamente una accanita fan di Matteo Renzi, considerato il principale responsabile di questa crisi di Governo date le dimissioni delle ministre Bellanova-Bonetti: «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dove pure in un certo grado sono fisiologiche. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani».



