Valentina Magazzù, fidanzata Francesco Benigno/ “Siamo rinati insieme” (Vieni da me)

Valentina Magazzù, la fidanzata di Francesco Benigno, a “Vieni da me”. Insieme da sei anni, è stata la donna che ha aiutato tanto l’attore ha uscire dal buio in cui è finito dopo il successo e a ritrovare la fede. «Avevo un caratterino un po’ forte che in strada mi serviva per difendermi. Qualche errore l’ho fatto, niente di così grave da essere condannato a non lavorare più, ma le scuse pubbliche non sono servite», ha raccontato l’attore. «Manca da qualche minuto e mi sento già in difficoltà», ha poi aggiunto. La fidanzata però ha raccontato a Caterina Balivo che si sono aiutati a vicenda. «Lui ha illuminato me in un momento particolarmente difficile, quindi c’è stata reciprocità di luminosità». I due si sono conosciuti durante i casting dei film a cui ha lavorato Francesco Benigno. «Quando l’ho guardata negli occhi mi ha trasmesso quello che non avevo mai trovato nella mia vita. Non c’era il ruolo per lei nel film, ma le dissi che avrei scritto qualcosa per farla entrare nel film».

VALENTINA MAGAZZÙ, A VIENI DA ME LA FIDANZATA FRANCESCO BENIGNO

Valentina Magazzù sorprese Francesco Benigno anche perché doveva fare un pellegrinaggio a Medjugorje. «Siamo stati amici otto mesi, più mi negava il bacio e più ero attratto da lei. Si è fatta corteggiare per tanto tempo…», ha raccontato l’attore a “Vieni da me”. «Non avevo timori con lui, mi ha raccontato il suo passato e io il mio», ha aggiunto la fidanzata. «Era giusto che sapesse tutto di me, deve amarmi per quello che sono. E non volevo che lo sapesse da altri», ha spiegato invece lui. A proposito invece dei suoi problemi col gioco d’azzardo: «Nel 1993 ebbi un malore brutto. Andai in panico, perché pensai di morire. Caddi in depressione e col gioco mi distraevo. Pensavo di guarire e invece mi sono rovinato. Sono stati tre-quattro anni brutti. Ne sono uscito con la testa». Grazie a Valentina Magazzù comunque è rinato. E lei ha pure coronato il desiderio di diventare attrice. Invece sui due figli del compagno ha assicurato: «Vado d’accordo con loro».

