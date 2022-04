Valentina Matteucci e Alessio Tripi scatta il “bacio”/ Il pubblico però…

Valentina Matteucci e Alessio Tripi, scatta il bacio ma il pubblico…

Nella serata di martedì 29 marzo, Barbara D’Urso manda in onda una clip in cui emerge il feeling che si è creato tra la secchiona Valentina Matteucci e il pupo Alessio Tripi: sono molto in sintonia nonostante le grandi differenze. Se lei cerca di insegnargli un po’ di nozioni culturali, lui invece la aiuta a tenersi in forma, la coinvolge e la vuole rendere più spigliata. I due si sentono una coppia e vogliono vincere il programma, di conseguenza sono molto determinati. Inoltre, Valentina non è immune al fascino del palestrato Alessio e confessa di essere felice di toccarlo, dormirci assieme e lavarlo, proprio perché è un bel ragazzo. Tornati in studio, Valentina sostiene di essere davvero felice per il suo pupo: voleva un bel ragazzo ed è quello che le hanno dato. La giurata Soleil Sorge apprezza molto la coppia ritenendo che siano spontanei e veri. Anche lo studio sembra d’accordo e vuole che i due si diano un bacio. Alessio si limita a dare un casto bacio sulla guancia di Valentina.

Cosa sta succedendo tra Valentina Matteucci e Alessio Tripi?/ Lei cerca di…

Fin dall’inizio de La pupa e il secchione show la coppia formata da Valentina Matteucci e Alessio Tripi è stata spesso votata per l’eliminazione e per partecipare al Bagno di Cultura. Anche nella serata di martedì 29 marzo ricevono le nomination da Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis poiché non hanno dialogo con loro; Aristide Malnati e Elena Morali per esclusione e Mirko Gancitano e Mila Suarez. Quest’ultima sostiene di aver scelto questa coppia non tanto per Valentina quanto per Alessio che, durante una discussione, non l’ha difesa. Valentina e Alessio danno il loro voto ad Aristide Malnati e Elena Morali poiché il secchione è rimasto solo dato che Flavia se n’è andata. Dato che, a fronte delle votazioni, ci sono dei pari meriti, sono a giudici a dover decidere chi si scontrerà contro Vera Miales e Niccolò Scalfi. Per questa volta, i giudici non scelgono la coppia Valentina – Alessio, che continua entusiasta a partecipare al programma.

Valentina Matteucci da Ciao Darwin a La Pupa e il secchione/ "Scarica" Chiofalo Alessio Tripi, scelta giusta?

Valentina Matteucci e Alessio Tripi, la provocazione di Barbara D’Urso: “Dormirete…”

Valentina Matteucci sta conquistando il pubblico con la sua semplicità. Valentina ha detto che non ha mai messo un vestito e non ha mai messo i tacchi. E’ una grandissima appassionata di briscola e cerca di allenarsi tutti i giorni in vista dei tornei. Inoltre fa parte di un’associazione di volontariato in cui aiutano malati disabili. Nel 2019, infatti, ha preso parte ad una puntata di Ciao Darwin. È una ragazza molto riservata, per cui si conosce molto poco della sua vita privata, anche attraverso i social è difficile carpire qualche dettaglio più specifico della sua sfera personale. Complice un post Instagram, sappiamo che è una fan di Marco Mengoni, con il quale ha scattato una fotografia. Ma ha un debole anche per Ultimo.

Nel corso della prima puntata Valentina Matteucci ha dovuto decidere il pupo con cui condividere l’avventura nel programma. In studio sono presenti i due pupi Francesco Chiofalo e Alessio Tripi. Dopo aver visto un balletto del body builder, la secchiona Valentina sceglie Alessio Tripi come pupo. “Dormirete nello stesso letto”, afferma Barbara d’Urso. “Per me possiamo andare anche ora”, ironizza Valentina. Messa di fronte alla scelta inizialmente Valentina ironicamente ha chiesto: “Non posso averli tutti e due? Devo per forza scegliere?”. Soleil scoppia a ridere e dice: “Sono dalla sua parte”. Barbara D’Urso aveva chiesto a Valentina se conosceva già Francesco Chiofalo. Valentina però ammette di non conoscerlo: “Sapevo delle operazioni che aveva fatto”. Barbara D’Urso sottopone Chiofalo ad un test di grammatica che però non viene superato. La conduttrice passa allora ad interrogare Alessio Tripi. Alessio si diletta in uno spogliarello sexy. Valentina Matteucci lo guarda e esclama: “Promosso”. Valentina ha scelto Alessio Tripi senza alcun ripensamento.













© RIPRODUZIONE RISERVATA